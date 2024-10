Jogadores com mais jogos pela Seleção da Itália

Buffon é o jogador com mais jogos pela Itália (Foto: Pierre-Philippe Marcou / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/10/2024 - 13:05 • Rio de Janeiro

Tetracampeã mundial, a Itália é uma das maiores seleções do mundo, sendo muito tradicional desde os primeiros passos do futebol como um esporte organizado. O Lance! te mostra a lista dos jogadores com mais jogos pela Itália na história, que conta com a maioria dos maiores atletas que o país produziu, com os a especialidade do local, os defensores.

Um dos maiores goleiros da história, Buffon é o jogador com mais jogos pela Itália (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

Confira a lista com os 10 jogadores com mais jogos pela Itália

10º lugar: Giacinto Facchetti - 94 jogos

O décimo lugar da lista dos jogadores com mais jogos pela Itália fica com Giacinto Facchetti. O lateral-esquerdo fez 94 aparições pela seleção durante a década de 1960 e 1970. O atleta foi campeão da Eurocopa em 1968, além de ter sido vice-campeão do mundo em 1970, quando a Itália perdeu para o Brasil.

9º lugar: Gianluca Zambrotta - 98 jogos

Em nono lugar se encontra mais um lateral, Gianluca Zambrotta, com 98 jogos feitos por sua seleção. O icônico atleta do Milan jogou pela equipe italiana entre o final da década de 1990, até o início de 2010, quando realizou sua última competição pela Copa do Mundo de 2010. Ele foi campeão do mundo em 2006.

8º lugar: Dino Zoff - 112 jogos

O oitavo jogador com mais jogos pela Itália é o lendário goleiro, Dino Zoff, com 112 partidas disputadas. Jogando pela seleção entre o final da década de 1960 até o início de 1980, ele participou de quatro Copas do Mundo, sendo vencedor em 1982, além de jogar outras duas Eurocopas, ganhando em 1968, junto com Fachetti.

7º lugar: Andrea Pirlo - 116 jogos

Em sétimo lugar, aparece o volante Andrea Pirlo, com 116 aparições pela Itália. O jogador participou de três Copas do Mundo por sua seleção, vencendo em 2006, além de também ter participado em 3 Eurocopas, mas tendo que se contentar com um vice-campeonato em 2012.

6º lugar: Giorgio Chiellini - 117 jogos

Mais um grande defensor da lista, Giorgio Chiellini é o sexto jogador com mais jogos pela Itália, com 117 partidas disputadas. Lenda da Juventus, ele participou de quatro campeonatos europeus, vencendo em uma oportunidade, em 2021, além de outras duas Copas do Mundo.

5º lugar: Daniele De Rossi - 117 jogos

Outro volante muito icônico produzido pelos gramados italianos é Daniele De Rossi, quinto colocado com 117 jogos feitos pela Itália. O jogador, que é uma das lendas da Roma, ganhou o mundo com sua equipe nacional em 2006. Ele se aposentou em 2020.

Grande dupla de zagueiros recente da Juventus e da Itália, Bonucci e Chiellini figuram na lista (Foto: ANDREAS SOLARO / POOL / AFP)

4º lugar: Leonardo Bonucci - 121 jogos

Um dos melhores zagueiros que a Itália produziu nos últimos anos é Leonardo Bonucci, que fez grande passagem pela Juventus com seu companheiro, Chiellini. Pela seleção, ele conquistou a Euro de 2021, além de ter jogado dois mundiais. Ele se aposentou no início de 2024.

3º lugar: Paolo Maldini - 126 jogos

O terceiro jogador com mais jogos pela Itália, com 126 jogos, é provavelmente o maior zagueiro da história do esporte, Paolo Maldini. Grande lenda do Milan, o jogador disputou quatro Copas do Mundo e a Eurocopa em três oportunidades. No entanto, ele não conquistou nenhum título com a Itália.

2º lugar: Fabio Cannavaro - 136 jogos

Em segundo lugar, aparece Fabio Cannavaro, único zagueiro na história a ter ganho o prêmio de melhor jogador do mundo, em 2006, com 136 partidas disputadas por sua equipe nacional. Ele disputou quatro vezes o mundial da Fifa, ganhando em 2006, além de ter participado de duas Eurocopas.

1º lugar: Gianluigi Buffon - 176 jogos

O jogador com mais jogos pela Itália é também um dos maiores goleiros da história. Gianluigi Buffon, com 176 aparições é também um grande ídolo da Juventus. Ele disputou cinco Copas do Mundo, além de quatro Campeonatos Europeus, vencendo o mundo em 2006.