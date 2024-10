Jogadores com mais jogos pela Seleção da Espanha

Sergio Ramos é o jogador com mais jogos pela Espanha (Foto: Franck Fife/AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 15:04 • Rio de Janeiro

Com grande tradição na história recente do futebol, a Seleção Espanhola ganhou grande notoriedade após a incrível geração das conquistas dos anos de 2008 a 2012, além da nova geração que conquistou a Euro em 2024. A lista é repleta de atletas deste recorte histórico. O Lance! te mostra os jogadores com mais jogos pela Espanha.



Confira a lista com os 10 jogadores com mais jogos pela Espanha

10º lugar: Cesc Fàbregas - 110 jogos

O décimo lugar da lista dos jogadores com mais jogos pela Espanha fica com o meia Cesc Fàbregas, que fez grandes passagens por Barcelona, Arsenal e Chelsea durante sua carreira. O jogador fez parte do elenco que ganhou a Euro em 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010.

9º lugar: Fernando Torres - 110 jogos

Empatado em número de jogos com Fàbregas, Fernando Torres é o nono colocado da lista. O atacante com grande destaque pelo Liverpool e Chelsea também conquistou as Eurocopas de 2008 e 2012, além do Mundial de 2010.

8º lugar: Xabi Alonso - 114 jogos

O oitavo lugar da lista fica com Xabi Alonso, com 114 partidas. O volante que é ídolo das torcidas do Real Madrid e Liverpool, além de também ter sido importante para o Bayern de Munique no final de sua carreira, também foi fundamental para a Seleção Espanhola, sendo parte da geração bicampeã da Europa e campeã mundial.

7º lugar: David Silva - 125 jogos

Mais um jogador parte da geração mais vitoriosa da história da seleção de seu país, David Silva é o sétimo jogador com mais jogos pela Espanha. Ídolo do Manchester City, o meia fez 125 partidas pela equipe nacional, conquistando a Euro de 2008 e 2012, além da Copa do Mundo de 2010.

6º lugar: Andoni Zubizarreta - 126 jogos

O único jogador a não fazer parte da estrelada seleção de 2008 a 2012 presente na lista é o goleiro Andoni Zubizarreta, com 126 aparições pela Espanha. No entanto, ele não ganhou nenhum troféu com a equipe.

5º lugar: Andrés Iniesta - 131 jogos

Grande ídolo do Barcelona, Andrés Iniesta é o quinto jogador com mais jogos pela Espanha. Mais um atleta a ganhar as Euros de 2008 e 2012, além do Mundial de 2010, o meia realizou 131 aparições pela Seleção Espanhola.



4º lugar: Xavi - 133 jogos

O quarto lugar da lista fica com Xavi. Outro jogador que é ídolo do Barcelona, passando praticamente toda sua carreira pela Catalunha, Xavi realizou 133 partidas, conquistando a Euro de 2008 e 2012, além da Copa de 2010.

3º lugar: Sergio Busquets - 143 jogos

Abrindo o pódio da lista dos jogadores com mais jogos pela Espanha está o volante Sergio Busquets. Mais um jogador que fez sua carreira pelo Barcelona, o atleta ganhou uma Copa do Mundo, além da Euro de 2012 com a seleção, nas 143 partidas que disputou.

2º lugar: Iker Casillas - 167 jogos

Com 167 jogos disputados pela Espanha, o goleiro Iker Casillas, ídolo do Real Madrid aparece em segundo lugar. O defensor da meta espanhola conquistou as Euros de 2008, 2012 e a Copa do Mundo de 2010.

1º lugar: Sergio Ramos - 180 jogos

O jogador com mais jogos pela Espanha é o zagueiro, capitão e ídolo do Real Madrid, Sergio Ramos. O atleta realizou 180 jogos com a equipe nacional de seu país, vencendo a Euro de 2008 e 2012, além de, assim como a maioria dos jogadores dessa lista, a Copa do Mundo de 2010, grande prêmio futebolístico do país até hoje.