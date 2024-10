Real Madrid homenageia ídolo do Barcelona em comunicado oficial

Santiago Bernabéu, estádio o qual Iniesta já foi aplaudido jogando contra o Real (Foto: Divulgação/Real Madric)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 14:49 • Madri (ESP)

O Real Madrid postou um comunicado nas redes sociais sobre a aposentadoria de Andrés Iniesta, ex-jogador do Barcelona. Na nota, o clube merengue demonstra reconhecimento a tudo que o craque rival fez na carreira.

Ídolo do Barcelona, o meio-campista Iniesta anunciou sua aposentadoria do futebol nesta segunda-feira (7). O ex-jogador estava sem clube desde o fim da última temporada, quando deixou o Emirates-EAU. O aunúncio foi realizado por meio de um vídeo nas redes sociais do ex-jogador.

Iniesta em ação contra o Real Madrid (Foto: Divulgação)

Revelado pelo maior rival do Real Madrid, Iniesta subiu aos profissionais da equipe em 2002. No total, foram 16 anos de clube, sendo parte crucial do time histórico treinado por Pep Guardiola. Por títulos, o craque conquistou quatro troféus de Champions League pelo Barça, além de acumular mais 28 taças ao todo.

Além do Barcelona, Iniesta foi titular da Seleção Espanhola por anos, com papel crucial no meio-campo do time que venceu a Eurocopa em 2008 e 2012. Na Copa do Mundo de 2010, foi o autor do gol do primeiro e único título da Fúria, já na prorrogação da decisão contra a Holanda.

