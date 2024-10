Zico detona projeto de estádio do Flamengo: ‘Os envolvidos não tem minha credibilidade’

Maior ídolo da história do Flamengo teceu críticas a maneira em que a construção do estádio está sendo conduzida (Foto:Reprodução Fla TV)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/10/2024 - 14:56 • Rio de Janeiro

O estádio do Flamengo segue sendo pauta nos noticiários esportivos. Dessa vez, quem falou a respeito do assunto foi Zico, ídolo máximo da história do clube. Em entrevista, o eterno camisa 10 da Gávea declarou que ainda não está confiante em relação ao projeto e afirmou que não tem credibilidade nas pessoas que estão envolvidas.

Zico completou 70 anos no início de março (Foto:Bruno Vaz/LANCE!)

— Estou com dois pés atrás nisso. Nem com um só, estou com dois. Ano de eleição… Tem muita gente que fala muita coisa. Vamos deixar concretizar alguma coisa. Alguém verdadeiro em quem a gente possa acreditar. As pessoas que estão envolvidas não têm minha credibilidade -, declarou, antes de finalizar:

— Torço para que isso aconteça, que é bom para a torcida do Flamengo, é ruim para o Rio de Janeiro, né? Pelo Maracanã, pelo estádio do Vasco que está ali do lado. Quero dizer, vamos ter três grandes estádios numa zona. Não sei se isso vai ser bom pro estado. Temos que ter planos para que isso possa ser rentável no futuro -, concluiu Zico, em entrevista ao jornal ‘Metrópoles’.



ESTÁDIO DO FLAMENGO

O estádio do Flamengo é um sonho antigo do clube e de todo torcedor. Antes só um desejo, agora, o projeto começou a ganhar capítulos interessantes. Em 2024, o Rubro-Negro conseguiu arrematar o terreno do Gasômetro, localizado na Zona Portuária do Rio de Janeiro, para realizar a construção da arena esportiva.

Além disso, o Flamengo já tomou posse do terreno. Na última quinta-feira (03), em cerimônia que chegou a contar com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, o Mengão recebeu a ‘chave’ do Gasômetro. Desse modo, mais um passo para o sonho se tornar realidade foi dado.

ESTÁDIO DO FLAMENGO PARA NOVEMBRO DE 2029

Importante frisar que mesmo tomando passe do terreno, o Flamengo ainda precisa de algumas questões burocráticas para iniciar as obras. Dessa forma, o clube projeta a inauguração do estádio próprio para novembro de 2029.