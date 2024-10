Furacão Milton destrói telhado de estádio da MLB

O Furacão Milton, que passou pelo estado da Flórida, nos Estados Unidos, nesta madrugada de quinta-feira (10), despedaçou o telhado do estádio Tropicana Field, do Tampa Bay Rays, da Liga Americana de Beisebol (MLB). A arena, que recebeu em média 17 mil pessoas na última temporada da MLB, estava sendo preparada para servir como um abrigo.

A base seria dedicada à linha de frente que atua no resgate e mitigação dos efeitos das tempestades da região, inclusa no alerta de furacão (o mais grave) emitido pelo governador Ron DeSantis, na terça-feira (8).

Nesta quinta-feira (10), o estádio amanheceu com o campo coberto por pedaços do telhado, que é feito de fibra de vidro e revestido de teflon (politetrafluoretileno). O Corpo de Bombeiros afirmou que o local contatou indivíduos que estavam no estádio na última noite e confirmou que todos estavam seguros.

Estrago do Furacão Milton no estádio do Tampa Bay Rays (Foto: Miguel J. Rodriguez Carrillo / AFP)

O fenômeno atmosférico afetou outros esportes como a NBA e a NFL. As tempestades forçaram o cancelamento da partida de pré-temporada da liga de basquete norte-americana, entre o Orlando Magic e o New Orleans Pelicans, que seria nesta sexta-feira (11), no Kia Center, em Orlando. A equipe da franquia permanecerá em San Antônio, no Texas, onde estão desde o duelo contra o San Antonio Spurs na quarta.

Na NFL, o Jacksonville Jaguars teve que adiar a viagem do time para Londres, no Reino Unido, previamente marcada para a noite desta quinta. A franquia encara o Chicago Bears no estádio do Tottenham, da Premier League. O Tampa Bay Buccaneers foi obrigado a chegar cinco dias mais cedo em Nova Orleans para o confronto com o New Orleans Saints.