Massa revela apoio de Ecclestone em processo contra FIA e F1

Felipe Massa segue lutando na justiça para ser reconhecido como campeão mundial da Fórmula 1 em 2008, ano do fatídico ‘Crashgate’ durante o GP de Singapura daquela temporada. E ganhou um aliado curioso durante o processo: o ex-chefão da categoria, Bernie Ecclestone. O brasileiro acionou a justiça no Reino Unido contra a FIA (Federação Internacional de Automobilismo) e a FOM (Formula One Management) em março deste ano.

Originalmente, a movimentação legal de Massa também incluía ação contra Ecclestone, mas o apoio agora indicado pelo piloto deixa no ar a possibilidade do ex-chefão da F1 ter sido poupado.

- Sim. Ele disse que eu estava certo em ir ao tribunal. Com certeza estamos lutando por algo que não foi justo, por causa do que aconteceu - revelou o ex-piloto de F1.

Massa se sentiu lesado pela manipulação que aconteceu em Marina Bay porque, na ocasião, Nelsinho Piquet bateu propositalmente com a Renault a fim de beneficiar o companheiro de equipe Fernando Alonso, que venceu a corrida e não tinha relação com a disputa do título. Felipe foi um dos grandes prejudicados, já que partiu da pole-position e liderava até o acidente do compatriota.

Embora o ‘Crashgate’ tenha se tornado de conhecimento público em 2009, foi só em 2023 que Ecclestone, na época chefão da F1, admitiu que sabia do escândalo ainda enquanto a temporada 2008 estava em curso, mas omitiu a informação para preservar a imagem da categoria. Foi a partir daí que o brasileiro voltou a brigar pelo caso.

Em 2023, aliás, Jean Todt, que foi chefe da Ferrari e presidente da FIA, reconheceu que a corrida de Singapura deveria ter sido apagada e cancelada, o que mudaria o desfecho da disputa entre Massa e Lewis Hamilton, que acabou levando o título na última corrida da temporada, em Interlagos.

- O que eu definitivamente estou buscando é ser reconhecido como campeão mundial porque eu mereço. Não foi justo o que aconteceu comigo porque o que aconteceu na corrida não faz parte do esporte. É por isso que estou lutando, e com certeza vou lutar até o fim - concluiu Massa.

A Fórmula 1 agora só volta entre os dias 18 e 20 de outubro para o GP dos Estados Unidos, em Austin.