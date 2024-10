André Rizek aponta piores jogadores do Brasil contra o Chile

André Rizek aponta piores jogadores do Brasil em partida contra o Chile (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/10/2024 - 14:59 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira venceu o Chile na última quarta-feira (10), em Santiago, pelas Eliminatórias Sul-Americana da Copa do Mundo. Apesar do triunfo, a atuação da equipe de Dorival Júnior foi criticada pelo desempenho dentro de campo. Após a partida, o jornalista André Rizek apontou os piores jogadores do elenco no confronto.

Ao responder um cometário de um internauta nas redes sociais, o comunciador apontou o lateral Danilo e o meia Paquetá como os destaques negativos do Brasil. O camisa 8 da equipe Canarinho chegou a ser substituído durante o intervalo. Por outro lado, Danilo seguiu em campo até o final da partida, mas não conseguiu fugir das criticas.

Mesmo com avaliações negativas do desempenho demostrado, o Brasil conseguiu somar três pontos importantes nas Eliminatórias da Copa do Mundo. Com o resultado, a Seleção alcançou a marca de 13 pontos somados e alcançou a quarta colocação da classificatória. Agora, a equipe de Dorival Júnior está apenas seis pontos atrás da Argentina, atual líder.

A Seleção volta a campo na próxima terça-feira (15) para enfrentar a equipe do Peru. O confronto está marcado para às 21h45 (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.