Jogador revelado pelo Palmeiras é apontado como ‘futuro do futebol’

Vitor Reis, zagueiro do Manchester City, é destacado por capitão do Manchester City

AGIF24080720215442
imagem cameraVitor Reis foi revelado pelo Palmeiras e deixou o clube em janeiro de 2025 para se juntar ao Manchester City (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Dia 18/09/2025
15:24
Em entrevista à "ESPN Brasil", o zagueiro português Rúben Dias não poupou palavras ao falar sobre o ex-companheiro de Manchester City, o brasileiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras e atualmente emprestado ao Girona.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

— O Vitor tem potencial para ser tudo aquilo que ele quiser. É um jogador muito especial para aquilo que vai ser o futebol no futuro. É um jogador que tem capacidade para aprender muito rápido — destacou o defensor, considerado um dos melhores da posição no futebol mundial.

Ruben Dias, zagueiro do Manchester City, rasgou elogios a Vitor Reis, jogador revelado pelo Palmeiras (Foto: Divulgação/Twitter Ruben Dias)
Ruben Dias, zagueiro do Manchester City, rasgou elogios a Vitor Reis, jogador revelado pelo Palmeiras (Foto: Divulgação/Twitter Ruben Dias)

A trajetória de Vitor impressiona pela precocidade. Revelado nas categorias de base do Palmeiras, foi capitão da seleção brasileira no Mundial Sub-17 de 2023 e, no mesmo ano, entrou na tradicional lista do jornal britânico "The Guardian" como um dos 60 jovens mais promissores do planeta. Aos 17 anos, já fazia parte do elenco profissional alviverde, chamando atenção pela maturidade tática e pela leitura de jogo acima da média.

Palmeiras bateu recorde de venda com defensor

No início de 2025, o zagueiro foi vendido ao Manchester City por 37 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões), tornando-se a maior negociação da história para um defensor brasileiro. Agora, aos 19 anos, o clube inglês aposta em sua evolução com um empréstimo ao Girona.

Começo de Vitor Reis no Girona

Vitor já participou das três primeiras partidas do time catalão na temporada: saiu do banco e atuou por 32 minutos na estreia contra o Rayo Vallecano, e foi titular nos confrontos diante de Sevilla e Villarreal, jogando os 90 minutos. O plano é claro: ganhar rodagem em LaLiga, consolidar-se como titular e, em um futuro próximo, entrar no radar de Carlo Ancelotti para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Vitor Reis, zagueiro revelado pelo Palmeiras, foi emprestado ao Girona pelo Manchester City (Foto: Girona FC)
Vitor Reis, zagueiro revelado pelo Palmeiras, foi emprestado ao Girona pelo Manchester City (Foto: Girona FC)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

