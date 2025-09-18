Daniel Alves perde disputa na Justiça e terá que pagar indenização a ex-clube

O Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) reverteu a decisão da Fifa, decidiu a favor do Pumas, do México, no processo com Daniel Alves e reconheceu que a rescisão contratual por justa causa é válida. Além disso, determinou que o ex-jogador terá que pagar indenização ao ex-clube.

Segundo nota publicada pelo Pumas, a decisão do TAS transfere a responsabilidade do pagamento fixada inicialmente ao clube pela Fifa, em 2024, ao próprio jogador. Desta forma, Daniel Alves terá que indenizar o ex-clube pelos danos causados. O valor acordado não foi divulgado. O fim do vínculo entre as partes se deu em janeiro de 2023, após o lateral ser preso na Espanha.

Além de arcar com os prejuízos ao clube, o brasileiro não irá receber os salários até o fim do contrato previsto inicialmente pela decisão da Fifa em primeira instância. O encerramento da passagem de Daniel Alves pelo Pumas ocorreu devido à investigação de um possível crime sexual cometido pelo jogador na Espanha, em dezembro de 2022.

Daniel Alves anunciou a aposentadoria em 2023 após passagem pelo futebol mexicano. O jogador se despediu dos gramados com 41 títulos conquistados, incluindo três Champions League, e passagens por clubes como Bahia, Sevilla, Barcelona, Juventus, PSG e São Paulo. Pelas atuações, o ex-lateral integrou oito vezes o time do ano da Fifa.

Veja nota emitida pelo Pumas

O Club Universidad Nacional, AC, informa que em 1º de setembro de 2025, foi notificado da sentença arbitral proferida pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) no contexto da disputa contratual entre o Clube e o jogador Daniel Alves Da Silva.

O TAS decidiu a favor do Clube, revogando a decisão de 15 de maio de 2024 proferida pela Câmara de Resolução de Disputas da FIFA e proferindo nova decisão na qual, além de confirmar a validade da rescisão por justa causa do Clube, condenou o Sr. Alves ao pagamento de quantia superior à fixada pela FIFA, a título de indenização pelos danos causados ​​a esta instituição.

Daniel Alves em ação pelo Pumas, do México; Ex-lateral terá que pagar indenização ao ex-clube (Foto: Ulises Ruiz / AFP)

Acusado por estupro, Daniel Alves foi absolvido pela Justiça da Espanha

Daniel Alves foi acusado por uma mulher de abuso sexual. O episódio aconteceu em uma boate em Barcelona, em dezembro de 2022. A Câmara de Apelações do Tribunal de Justiça da Catalunha absolveu o ex-jogador ao concluir que o depoimento da jovem foi insuficiente para contrariar a presunção de inocência.

O veredito foi revertido diante da descrição inicial, já que mesmo as imagens das conversas entre os dois, flagradas pelas câmeras de segurança da boate, não foram suficientes para "destituir de credibilidade o relato de penetração vaginal não consentida". O tribunal considerou, também, que a primeira parte do depoimento da vítima não correspondeu às imagens das câmeras.