Internacional

Empresário de Neymar está de olho em atacante do Internacional

Israelense Pini Zahavi é considerado como principal empresário do futebol

Ricardo Mathias, atacante do Internacional
imagem cameraRicardo Mathias chuta para marcar gol do Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024Roberto Jardim
Setorista
Dia 18/09/2025
14:55
O principal empresário do futebol mundial, que tem estrelas como Neymar, Lewandowski e Alaba no seu plantel, buscou informações sobre um atacante do Internacional. Conforme informou o jornal Zero Hora e confirmou o Lance!, Ricardo Mathias entrou na mira do israelense Pini Zahavi, que pegou referências com profissionais de confiança para levar a clubes europeus e árabes para futuras investidas.

O agente vem fazendo contato com empresários sul-americanos para pegar informações referentes ao rendimento dentro de campo e sobre os bastidores na vida cotidiana de alguns atletas, entre eles o jogador de 19 anos.

Intermediários acompanham atleta

Intermediários de Zahavi têm acompanhado o atleta colorado em alguns momentos. Em agosto, por exemplo, na vitória do Colorado por 3 a 1 sobre o Bragantino, lá estavam eles observando o camisa 49. O garoto, inclusive, marcou dois gols na partida na qual assumiu a titularidade da equipe alvirrubra.

Conforme relatos chegados ao Lance!, a atuação de Mathias gerou expectativas no estafe do megaempresário. Nos demais jogos, porém, ele não correspondeu, já que não balançou mais as redes. O que já levanta a suspeita de que Rafael Borré voltará ao time no seu lugar no Gre-Nal de domingo (21).

O centroavante é atualmente agenciado por Alessandro Pimentel e pela empresa Fatto Gestão, comandada pelo empresário brasileiro Leandro Lima.

Clubes estariam interessados

Zahavi teria sido procurado por alguns clubes do futebol europeu e também do mercado árabe para intermediar investidas pela promessa alvirrubra. Recentemente, o nome do guri foi ligado a Al Nassr e Al Hilal, ambos da Arábia Saudita, Ajax, da Holanda, e Manchester United, da Inglaterra.

Sem ofertas satisfatórias na última janela de transferência, Ricardo Mathias segue no Beira-Rio, pelo menos, até a próxima, que começa em janeiro.

Pini Zahavi (C), o agente das estrelas (Foto: AFP)
Pini Zahavi (C), o agente das estrelas (Foto: AFP)

