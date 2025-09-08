O zagueiro Jakub Kiwior, novo reforço do Porto, falou sobre a sua despedida inusitada no Arsenal, clube no qual atuou por quase três temporadas. Incomodado com a falta de clareza das informações na sua transferência, o polonês relatou que a imprensa sabia mais sobre sua situação do que ele mesmo, o que dificultou a preparação com companheiros de time e amigos.

Inicialmente acordada para um empréstimo, a transação pode se tornar definitiva na próxima temporada, pois há cláusula de opção de compra de 17 milhões de euros (aproximadamente 107 milhões de reais). Na hora do anúncio feito pela imprensa, Jakub estava treinando:

— Foi difícil me despedir do Arsenal porque eu não sabia quando isso realmente aconteceria. Se eu soubesse a data com antecedência, teria me preparado melhor. Nos meus últimos três dias no clube, não sabia qual seria de fato o último. Quando começaram a me mandar mensagens de parabéns, eu ainda estava treinando. Meus companheiros viram as notícias no celular e perguntaram por que eu estava treinando se a transferência já estava certa — revelou Kiwior.

Passado o susto, o zagueiro só se despediu apropriadamente com todo o estafe do clube no dia seguinte à descoberta coletiva da saída:

— Recusei me despedir naquele momento, porque eu mesmo ainda não sabia o que iria acontecer. No dia seguinte, pude me despedir. Fui até o campo, me despedi dos companheiros e do treinador. Fizeram um corredor de despedida, e foi difícil… nem todos que eu queria estavam presentes, então ainda precisei fazer algumas ligações depois — finalizou o jogador.

