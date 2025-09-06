O atacante Viktor Gyökeres, recém-contratado pelo Arsenal, será chamado para depor em caso em tribunal na Suécia. Conforme divulgado pelo jornal inglês Daily Mail, o jogador não é acusado de nenhum crime, apenas atuará como testemunha de seu empresário. Em função disso, Gyökeres pode perder dois jogos do time em fevereiro de 2026, ambos pela Premier League.

Amigo de infância do agente, Viktor foi chamado por Hasan Cetinkaya em caso de difamação movido pelo empresário. Na ocasião, dois jornais suecos acusaram Hasan e sua agência, a HCM Sports Management, de estarem ligados a gangues e ao crime organizado.

O julgamento tem data prevista para acontecer entre os dias 4 e 11 de fevereiro de 2026, e o advogado de Cetinkaya confirmou a participação do artilheiro na audiência. Neste período, os Gunners enfrentam Sunderland (no dia 7, em casa) e Brentford (no dia 11, fora).

Viktor Gyökeres, atacante sensação do futebol europeu, marcou quatro gols pela Suécia contra o Azerbaijão (Foto: Jakob Akersten/AFP)

🔢 Números de Viktor Gyökeres, do Arsenal, pelo Sporting

⚽ 102 jogos

🥅 97 gols

📤 27 assistências

🏆 Títulos: Primeira Liga 2023/24 e 2024/25 e Taça de Portugal 2024/25

Após mais uma grande temporada pelo Sporting, o centroavante sueco foi comprado pelos Gunners, no final de julho, por 55 milhões de libras fixas (R$ 402,3 milhões), mas os valores podem chegar a 64 milhões de libras (R$ 465,1 milhões) com bônus. O centroavante de 27 anos assinou contrato com o clube por cinco temporadas, até 30 de junho de 2030.

A chegada do atacante reforçou o elenco dos Gunners na última janela de transferências para preencher a principal lacuna no elenco de Mikel Arteta.