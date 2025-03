Na última sexta-feira (28), foi divulgada a pré-lista de 52 jogadores convocados pelo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, para os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo contra Colômbia e Argentina. Entre os nomes da lista, está o meia-atacante Matheus Cunha, do Wolverhampton, que foi expulso em uma partida neste fim de semana. Veja os detalhes.

Matheus Cunha vem sendo o grande destaque do Wolverhampton nesta temporada 2024-25 e vinha comandado seu time em uma dura partida da Copa da Inglaterra, contra o Bournemouth, neste último sábado (1). Aos 20 minutos do segundo tempo, o meia brasileiro marcou o gol que deixou a partida entre Wolves e Cherries empatada. Contudo, ao final da prorrogação, quando o duelo se encaminhava para os pênaltis, ele foi expulso depois de agredir o lateral-esquerdo adversário, Milos Kerkez.

A agressão aconteceu após uma dividida entre Cunha e o lateral húngaro Kerkez. O brasileiro atingiu o adversário no rosto e, em seguida, o chutou enquanto ele estava no chão. Logo depois, jogadores de ambas as equipes e o árbitro Chris Kavanagh intervieram na confusão, e o meia-atacante recebeu um cartão vermelho direto.

Com a expulsão, Matheus Cunha não pôde participar da disputa por pênaltis, vencida pelo Bournemouth por 5 a 4. Após o jogo, o brasileiro usou as redes sociais para se desculpar com seus companheiros.

- No final, mais um jogo em que vocês fizeram seu melhor. Eu não posso perder minha cabeça assim. Desculpe - disse o atacante via stories do Instagram.