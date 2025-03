Jogador morre na China após receber joelhada na cabeça

Uma tragédia roubou a cena do futebol na China. Aos 18 anos, veio a óbito na quarta-feira (19) o zagueiro Guo Jiaxuan. O jogador estava internado há um mês depois de levar uma joelhada na cabeça em jogo-treino disputado contra a Espanha, organizado pela Federação Chinesa de Futebol.

A partida aconteceu no dia 6 de fevereiro. No momento do choque, Jiaxuan caiu de forma inconsciente e teve morte cerebral constatada no hospital, entrando assim, em coma. Seu pai questionou o diagnóstico e o transferiu para Pequim, no dia 13, onde vinha sendo analisado com cautela. Na época, seu irmão deu mais detalhes sobre o acidente.

— Durante um treino, ele foi levado para o hospital após ser atingido na cabeça pelo joelho de outro jogador (...) O que soube é que o médico disse que o meu irmão tinha muito sangue na cabeça e poucas chances de sobreviver — escreveu em rede social.

Seu quadro, porém, piorou na quarta, e ele não sobreviveu. Seu aniversário era nesta quinta, dia 20 de março. Guo pertencia ao Beijing Guoan e teve como melhor momento na carreira o convite para treinar no Bayern de Munique em 2023, no World Squad, projeto internacional que divulga jovens promessas ao redor do mundo. Em nota, os Bávaros lamentaram sua morte.

— O Bayern sofre a perda de Guo Jiaxuan, que sucumbiu a uma severa lesão na cabeça durante um trágico acidente em um jogo-treino na Espanha. O zagueiro foi parte da World Squad de 2023 do Bayern, que oferece a talentos do mundo inteiro a chance de mostrar seu potencial no futebol — escreveu o clube alemão sobre o jogador que recebeu joelhada na cabeça.