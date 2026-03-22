Ex-Flamengo é criticado na Inglaterra após atuação: 'Vende ele'

Neste sábado (21), o Fulham venceu o Burnley por 3 a 1, pela 31ª rodada da Premier League. Apesar do triunfo, o duelo foi tenso, e os Cottagers conseguiram a virada. Rodrigo Muniz, atacante revelado pelo Flamengo, no entanto, foi alvo de críticas. O brasileiro desperdiçou grandes chances quando a equipe ainda estava perdendo e foi substituído por Raúl Jiménez, que marcou um dos gols da vitória. A torcida do Fulham reagiu à atuação do atacante com duras críticas nas redes sociais. Confira:

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Torcedores do Fulham criticam Rodrigo Muniz, ex-Flamengo

Tradução: "Foi muito importante termos vencido, ainda não estamos fora da disputa. King é simplesmente empolgante. Muniz precisa marcar um gol e precisamos de um ponta esquerda no verão, mas nosso ataque pareceu funcionar no segundo tempo. A defesa foi péssima hoje. Precisamos ficar de olho no Andersen neste verão…"

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Tradução: "Detesto dizer isso, mas… Se Muniz é a resposta, qual é a pergunta?"

Tradução: "Nesta pré-temporada… se tiver que escolher entre manter o Raúl por mais uma temporada ou o Muniz… eu fico com o Raúl. Se ambos estiverem 100% saudáveis… considero o Raúl mais um atacante."

Tradução: "Opinião impopular, mas eu venderia Muniz, King, Robinson e dispensaria Timmy sem dúvida alguma."

Tradução: "Venda Muniz e fique com Raul."

Tradução: "Tirem Rodrigo Muniz daqui, ele é muito ruim"

Tradução: "Muniz é um jogador péssimo"

Tradução: "Muniz, do Fulham, desperdiçou várias oportunidades; eles mereciam estar perdendo. Foi um erro grave do treinador deixar Raúl Jiménez no banco."

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Tradução: "O Fulham precisa de um atacante melhor. Esse Muniz não é preciso, perde muitas chances."

Tradução: "Meu Deus, o Muniz do Fulham é muito ruim."

Tradução: "Por favor, venda Muniz no verão."

Rodrigo Muniz disputa bola em Fulham x United (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)

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