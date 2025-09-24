Há 7 anos, Modric encerrava era Messi-CR7 na Bola de Ouro
Croata quebrou período de uma década de vitórias dos dois rivais
- Matéria
- Mais Notícias
Neste dia (24/09), há 7 anos, Luka Modric concretizou um feito que poucos esperavam: quebrou a dominância de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro. Depois da década hegemônica da dupla, o argentino voltou a vencer três vezes o prêmio, mas de maneira espaçada e até polêmica. Relembre os melhores jogadores do mundo desde 2018.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Dembélé iguala marca de Lionel Messi com a Bola de Ouro
Futebol Internacional23/09/2025
- Futebol Internacional
Editor da France Football sobre Bola de Ouro: ‘Não houve jogo’
Futebol Internacional23/09/2025
- Futebol Internacional
Dembélé e mais 4: veja os franceses vencedores da Bola de Ouro
Futebol Internacional23/09/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como dito, o primeiro a vencer o prêmio depois de 10 anos consecutivos da Bola de Ouro sendo disputada apenas por Messi e Cristiano Ronaldo, foi Luka Modric. Ainda que em uma eleição polêmica, o craque croata derrotou seu então companheiro de Real Madrid, CR7, pelo feito de levar seu país até a final da Copa do Mundo. Vale lembrar que em 2017/18, os Merengues foram campeões da Champions League com Ronaldo como artilheiro da edição: 15 gols, incluindo a pintura de bicicleta contra a Juventus. Desempenho que determinou sua segunda colocação na eleição. Em terceiro, apareceu Antoine Griezmann.
No ano seguinte, Lionel Messi voltou a vencer. Porém, com alguma controvérsia. O argentino totalizou apenas 8 pontos na frente de Virgil Van Dijk, campeão da Champions e destaque absoluto do Liverpool naquele ano. Cristiano Ronaldo foi o terceiro na eleição de 2019. Em 2020, a France Football optou por não realizar a premiação diante da pandemia de Covid-19.
Referente a temporada 2020/21, Lionel Messi voltou a conquistar o prêmio após o triunfo da Copa América pela Argentina, seu primeiro título com a seleção. A eleição novamente gerou polêmica, principalmente pela performance de Robert Lewandowski, que já era o favorito no ano em que a votação da Bola de Ouro foi cancelada e ainda quebrou o recorde de gols em uma só edição da Bundesliga.
Após 2021/22, a Bola de Ouro teve um vencedor claro: Karim Benzema. O francês foi o líder técnico do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões, com um papel bastante decisivo no mata-mata e tornando-se o artilheiro daquela edição. Uma temporada praticamente sem adversário na premiação.
A Bola de Ouro de 2023 contou a Copa do Mundo do Catar, que foi disputada no meio da temporada por questões climáticas. Com o peso de ser campeão do mundo, Messi venceu pela oitava vez ao superar Kylian Mbappé e Erling Haaland, prodígios da nova geração de craques do futebol mundial. Uma edição que não deu tanta margem para questionamentos visto o protagonismo de “la pulga” no título mundial dos argentinos e que, provavelmente, encerrou a história da lenda vencendo a eleição da France Football.
No ano seguinte, após a temporada 2023/24, foi a vez de Rodri ser coroado como melhor jogador do mundo. Em mais uma votação bastante polêmica, o espanhol derrotou o favorito Vinicius Júnior, que acabou vencendo o prêmio da FIFA. O brasileiro foi campeão e protagonista absoluto do Real Madrid na Liga dos Campeões, mas não conseguiu superar o meio-campista do Manchester City, que ganhou popularidade no título da Espanha na Eurocopa.
Por fim, Ousmane Dembélé debutou no prêmio e venceu uma Bola de Ouro que atraiu muitas expectativas pela disputa, que prometia ser acirrada. No entanto, o editor-chefe da France Football garantiu que o francês “varreu” Lamine Yamal e os demais concorrentes, estabelecendo-se como o melhor jogador do mundo com sobras.
Era pré-Messi e Cristiano Ronaldo
Assim como ocorreu após a vitória de Luka Modric, em 2018, o pré-Messi e CR7 não contou com qualquer tipo de dominância por jogadores específicos. Em 2007, por exemplo, Kaká foi eleito melhor do mundo, no que foi o último título de um brasileiro nesta eleição, vencendo justamente Messi e Cristiano. Um ano antes, o zagueiro Fábio Cannvaro foi premiado. Em 2005, Ronaldinho Gaúcho venceu a Bola de Ouro.
Confira todos os vencedores da Bola de Ouro
2025 - Ousmane Dembélé (França)
2024 - Rodri (Espanha)
2023 - Lionel Messi (Argentina)
2022 - Karim Benzema (França)
2021 - Lionel Messi (Argentina)
2020 - Não concedido devido à pandemia de COVID-19
2019 - Lionel Messi (Argentina)
2018 - Luka Modric (Croácia)
2017 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
2016 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
2015 - Lionel Messi (Argentina)
2014 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
2013 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
2012 - Lionel Messi (Argentina)
2011 - Lionel Messi (Argentina)
2010 - Lionel Messi (Argentina)
2009 - Lionel Messi (Argentina)
2008 - Cristiano Ronaldo (Portugal)
2007 - Kaká (Brasil)
2006 - Fabio Cannavaro (Itália)
2005 - Ronaldinho (Brasil)
2004 - Andriy Shevchenko (Ucrânia)
2003 - Pavel Nedved (Tcheca)
2002 - Ronaldo (Brasil)
2001 - Michael Owen (Inglaterra)
2000 - Luís Figo (Portugal)
1999 - Rivaldo (Brasil)
1998 - Zinedine Zidane (França)
1997 - Ronaldo (Brasil)
1996 - Matthias Sammer (Alemanha)
1995 - George Weah (Libéria)
1994 - Hristo Stoichkov (Bulgária)
1993 - Roberto Baggio (Itália)
1992 - Marco van Basten (Holanda)
1991 - Jean-Pierre Papin (França)
1990 - Lothar Matthäus (Alemanha)
1989 - Marco van Basten (Holanda)
1988 - Marco van Basten (Holanda)
1987 - Ruud Gullit (Holanda)
1986 - Igor Belanov (União Soviética)
1985 - Michel Platini (França)
1984 - Michel Platini (França)
1983 - Michel Platini (França)
1982 - Paolo Rossi (Itália)
1981 - Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental)
1980 - Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental)
1979 - Kevin Keegan (Inglaterra)
1978 - Kevin Keegan (Inglaterra)
1977 - Allan Simonsen (Dinamarca)
1976 - Franz Beckenbauer (Alemanha Ocidental)
1975 - Oleg Blokhin (União Soviética)
1974 - Johan Cruyff (Holanda)
1973 - Johan Cruyff (Holanda)
1972 - Franz Beckenbauer (Alemanha Ocidental)
1971 - Johan Cruyff (Holanda)
1970 - Gerd Müller (Alemanha Ocidental)
1969 - Gianni Rivera (Itália)
1968 - George Best (Irlanda do Norte)
1967 - Flórián Albert (Hungria)
1966 - Bobby Charlton (Inglaterra)
1965 - Eusébio (Portugal)
1964 - Denis Law (Escócia)
1963 - Lev Yashin (União Soviética)
1962 - Josef Masopust (Tchecoslováquia)
1961 - Omar Sívori (Itália)
1960 - Luis Suárez (Espanha)
1959 - Alfredo Di Stéfano (Espanha)
1958 - Raymond Kopa (França)
1957 - Alfredo Di Stéfano (Espanha)
1956 - Stanley Matthews (Inglaterra)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias