menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Há 7 anos, Modric encerrava era Messi-CR7 na Bola de Ouro

Croata quebrou período de uma década de vitórias dos dois rivais

Avatar
Gabriel Mota
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/09/2025
10:41
Nesta semana, a revista esportiva 'France Football' realizou a cerimônia de premiação dos melhores jogadores da temporada 2017/18. Como era de se esperar, Luka Modric corroborou seu ano espetacular e levou o prêmio de melhor do mundo para casa, assim como fez com o The Best, entregue pela FIFA. Cristiano Ronaldo e Griezmann completaram o pódio.
imagem cameraLuka Modric quebrou a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro (Foto: AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Em 2018, Luka Modric venceu a Bola de Ouro quebrando a hegemonia de Messi e Cristiano Ronaldo.
Lionel Messi voltou a ganhar em 2019 e 2021, gerando controvérsias.
Karim Benzema foi o vencedor em 2022, destacando-se na Liga dos Campeões.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste dia (24/09), há 7 anos, Luka Modric concretizou um feito que poucos esperavam: quebrou a dominância de Lionel Messi e Cristiano Ronaldo na Bola de Ouro. Depois da década hegemônica da dupla, o argentino voltou a vencer três vezes o prêmio, mas de maneira espaçada e até polêmica. Relembre os melhores jogadores do mundo desde 2018.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Como dito, o primeiro a vencer o prêmio depois de 10 anos consecutivos da Bola de Ouro sendo disputada apenas por Messi e Cristiano Ronaldo, foi Luka Modric. Ainda que em uma eleição polêmica, o craque croata derrotou seu então companheiro de Real Madrid, CR7, pelo feito de levar seu país até a final da Copa do Mundo. Vale lembrar que em 2017/18, os Merengues foram campeões da Champions League com Ronaldo como artilheiro da edição: 15 gols, incluindo a pintura de bicicleta contra a Juventus. Desempenho que determinou sua segunda colocação na eleição. Em terceiro, apareceu Antoine Griezmann.

continua após a publicidade

No ano seguinte, Lionel Messi voltou a vencer. Porém, com alguma controvérsia. O argentino totalizou apenas 8 pontos na frente de Virgil Van Dijk, campeão da Champions e destaque absoluto do Liverpool naquele ano. Cristiano Ronaldo foi o terceiro na eleição de 2019. Em 2020, a France Football optou por não realizar a premiação diante da pandemia de Covid-19.

Bola de Ouro - Neymar, Messi e Cristiano Ronaldo
Messi e Cristiano Ronaldo estiveram no topo da Bola de Ouro por 10 anos. (Foto: AFP/OLIVIER MORIN)

Referente a temporada 2020/21, Lionel Messi voltou a conquistar o prêmio após o triunfo da Copa América pela Argentina, seu primeiro título com a seleção. A eleição novamente gerou polêmica, principalmente pela performance de Robert Lewandowski, que já era o favorito no ano em que a votação da Bola de Ouro foi cancelada e ainda quebrou o recorde de gols em uma só edição da Bundesliga.

continua após a publicidade

Após 2021/22, a Bola de Ouro teve um vencedor claro: Karim Benzema. O francês foi o líder técnico do Real Madrid na conquista da Liga dos Campeões, com um papel bastante decisivo no mata-mata e tornando-se o artilheiro daquela edição. Uma temporada praticamente sem adversário na premiação.

A Bola de Ouro de 2023 contou a Copa do Mundo do Catar, que foi disputada no meio da temporada por questões climáticas. Com o peso de ser campeão do mundo, Messi venceu pela oitava vez ao superar Kylian Mbappé e Erling Haaland, prodígios da nova geração de craques do futebol mundial. Uma edição que não deu tanta margem para questionamentos visto o protagonismo de “la pulga” no título mundial dos argentinos e que, provavelmente, encerrou a história da lenda vencendo a eleição da France Football.

No ano seguinte, após a temporada 2023/24, foi a vez de Rodri ser coroado como melhor jogador do mundo. Em mais uma votação bastante polêmica, o espanhol derrotou o favorito Vinicius Júnior, que acabou vencendo o prêmio da FIFA. O brasileiro foi campeão e protagonista absoluto do Real Madrid na Liga dos Campeões, mas não conseguiu superar o meio-campista do Manchester City, que ganhou popularidade no título da Espanha na Eurocopa.

Por fim, Ousmane Dembélé debutou no prêmio e venceu uma Bola de Ouro que atraiu muitas expectativas pela disputa, que prometia ser acirrada. No entanto, o editor-chefe da France Football garantiu que o francês “varreu” Lamine Yamal e os demais concorrentes, estabelecendo-se como o melhor jogador do mundo com sobras.

Era pré-Messi e Cristiano Ronaldo

Assim como ocorreu após a vitória de Luka Modric, em 2018, o pré-Messi e CR7 não contou com qualquer tipo de dominância por jogadores específicos. Em 2007, por exemplo, Kaká foi eleito melhor do mundo, no que foi o último título de um brasileiro nesta eleição, vencendo justamente Messi e Cristiano. Um ano antes, o zagueiro Fábio Cannvaro foi premiado. Em 2005, Ronaldinho Gaúcho venceu a Bola de Ouro.

Confira todos os vencedores da Bola de Ouro

2025 - Ousmane Dembélé (França)

2024 - Rodri (Espanha)

2023 - Lionel Messi (Argentina)

2022 - Karim Benzema (França)

2021 - Lionel Messi (Argentina)

2020 - Não concedido devido à pandemia de COVID-19

2019 - Lionel Messi (Argentina)

2018 - Luka Modric (Croácia)

2017 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2016 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2015 - Lionel Messi (Argentina)

2014 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2013 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2012 - Lionel Messi (Argentina)

2011 - Lionel Messi (Argentina)

2010 - Lionel Messi (Argentina)

2009 - Lionel Messi (Argentina)

2008 - Cristiano Ronaldo (Portugal)

2007 - Kaká (Brasil)

2006 - Fabio Cannavaro (Itália)

2005 - Ronaldinho (Brasil)

2004 - Andriy Shevchenko (Ucrânia)

2003 - Pavel Nedved (Tcheca)

2002 - Ronaldo (Brasil)

2001 - Michael Owen (Inglaterra)

2000 - Luís Figo (Portugal)

1999 - Rivaldo (Brasil)

1998 - Zinedine Zidane (França)

1997 - Ronaldo (Brasil)

1996 - Matthias Sammer (Alemanha)

1995 - George Weah (Libéria)

1994 - Hristo Stoichkov (Bulgária)

1993 - Roberto Baggio (Itália)

1992 - Marco van Basten (Holanda)

1991 - Jean-Pierre Papin (França)

1990 - Lothar Matthäus (Alemanha)

1989 - Marco van Basten (Holanda)

1988 - Marco van Basten (Holanda)

1987 - Ruud Gullit (Holanda)

1986 - Igor Belanov (União Soviética)

1985 - Michel Platini (França)

1984 - Michel Platini (França)

1983 - Michel Platini (França)

1982 - Paolo Rossi (Itália)

1981 - Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental)

1980 - Karl-Heinz Rummenigge (Alemanha Ocidental)

1979 - Kevin Keegan (Inglaterra)

1978 - Kevin Keegan (Inglaterra)

1977 - Allan Simonsen (Dinamarca)

1976 - Franz Beckenbauer (Alemanha Ocidental)

1975 - Oleg Blokhin (União Soviética)

1974 - Johan Cruyff (Holanda)

1973 - Johan Cruyff (Holanda)

1972 - Franz Beckenbauer (Alemanha Ocidental)

1971 - Johan Cruyff (Holanda)

1970 - Gerd Müller (Alemanha Ocidental)

1969 - Gianni Rivera (Itália)

1968 - George Best (Irlanda do Norte)

1967 - Flórián Albert (Hungria)

1966 - Bobby Charlton (Inglaterra)

1965 - Eusébio (Portugal)

1964 - Denis Law (Escócia)

1963 - Lev Yashin (União Soviética)

1962 - Josef Masopust (Tchecoslováquia)

1961 - Omar Sívori (Itália)

1960 - Luis Suárez (Espanha)

1959 - Alfredo Di Stéfano (Espanha)

1958 - Raymond Kopa (França)

1957 - Alfredo Di Stéfano (Espanha)

1956 - Stanley Matthews (Inglaterra)

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias