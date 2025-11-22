Jornal espanhol expõe decisão do Real Madrid sobre futuro de Vini Jr

O Real Madrid considera a renovação do atacante Vini Jr como prioridade e que o acordo para a extensão contratual está em fase avançada. Foi o que informou o diário espanhol "As", na coluna publicada pelo jornalista José Félix Díaz. Segundo o periódico, tanto o clube quanto o jogador compartilham o interesse em manter a relação para além de junho de 2027, quando termina o vínculo atual.

A diretoria do Real Madrid entende que Vinícius é tratado internamente como patrimônio do clube. Para o jornal, os dirigentes não têm dúvidas sobre a importância esportiva do atacante, embora reforcem que a instituição permanece acima de qualquer atleta.

— Vinicius está feliz no Santiago Bernabéu. Ele quer continuar jogando no Real Madrid e, portanto, estender seu contrato que termina em 30 de junho de 2027. O Real Madrid e seus dirigentes desejam que o brasileiro continue vestindo a camisa branca madridista. As duas partes conversaram recentemente e a solução está a caminho de encontrar o ponto de acordo definitivo, aquele que parecia ter sido alcançado em fevereiro passado e que, no final, não foi selado, resultando em um verão por vezes tenso — escreveu o "As".

As conversas pela renovação de Vini Jr com o Real Madrid foram retomadas após o jogador ter colocado o clube em uma espécie de "sinuca de bico". No fim do primeiro semestre, os Merengues não conseguiram atingir as expectativas salariais do brasileiro e as partes não conseguiram entrar em um acordo.

A coluna também relata que a passagem de Vinícius pela Seleção Brasileira, somada ao apoio de Carlo Ancelotti, ajudou a acalmar o clima após o episódio envolvendo sua substituição no clássico contra o Barcelona. Além disso, os debates sobre o desempenhos do atacante de 25 anos não interferiu no processo de negociação.

Vini Jr em ação na derrota do Real Madrid para o Liverpool na Champions League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

— Tanto o estafe do jogador quanto a direção do Real Madrid entendem que um acordo colocaria fim aos rumores e inauguraria um período de estabilidade e tranquilidade, beneficiando o jogador, a equipe e o clube em termos esportivos, sociais e econômicos. O acordo dissiparia quaisquer dúvidas e abriria um novo horizonte, descartando completamente a possibilidade de o jogador chegar ao último ano de seu contrato sem renová-lo — algo incomum para o Real Madrid com jogadores de destaque como o ex-jogador do Flamengo — afirmou o jornal espanhol.

Vini Jr x Real Madrid

Caso não renove seu contrato até o fim da temporada, Vini Jr colocará o Real Madrid em uma situação complicada. O clube deve receber consultas de outros interessados na contratação do brasileiro na janela de transferências do verão europeu de 2026 caso mantenha seu vínculo até junho de 2027.

Diante desse cenário, o Real Madrid terá três opções: aceitar os termos de Vini Jr e dar um novo contrato, negociar a saída do brasileiro para outra equipe ou estender a corda em busca de uma renovação sem acatar as exigências do camisa sete com o risco do jogador assinar um pré-contrato em janeiro de 2027 e deixar o clube espanhol sem custos.

