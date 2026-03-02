O técnico do Liverpool, Arne Slot, expressou o seu descontentamento com a crescente dependência de jogadas de bola parada na Premier League. Em declarações proferidas antes do confronto de sua equipe contra o Wolverhampton, o treinador admitiu que a ênfase excessiva nessas situações específicas tornou as partidas da competição menos agradáveis de se assistir sob uma perspectiva puramente esportiva.

Contraste com o passado e com outras ligas

Ao aprofundar a sua análise sobre o cenário tático atual, o comandante do clube de Anfield comparou a realidade da liga inglesa com outras competições europeias e com o estilo de futebol que apreciava no passado. Ele destacou que a obsessão por lances de bola morta parece ser uma característica predominantemente focada na Inglaterra na atualidade.

— Primeiro de tudo, nós apenas temos que aceitar isso. Eu acho que é principalmente aqui na Premier League, porque se eu assistir a outras ligas não há tanta ênfase em bolas paradas — explicou o treinador.

— Eu gosto disso? Meu coração futebolístico não gosta. Para mim, há 10 ou 15 anos, eu sempre ansiava por assistir ao Barcelona jogar todos os domingos à noite, mas para mim, a maioria dos jogos na Premier League agora não é uma alegria de assistir — completou Slot, evidenciando a sua preferência por um estilo de jogo mais fluido.

Competitividade do campeonato e a influência na base

Apesar das críticas abertas ao modelo de jogo focado em cobranças de faltas e escanteios, o técnico do Liverpool fez questão de exaltar o nível de dificuldade e o equilíbrio da competição. Ele reconhece que a imprevisibilidade dos resultados é o fator que mantém a liga inglesa como uma das mais prestigiadas do mundo, mesmo notando uma mudança brusca na forma como o jogo é disputado recentemente.

— No entanto, os jogos são sempre interessantes porque são muito competitivos. É isso que torna esta liga excelente - qualquer um pode vencer contra qualquer um - mas, como alguém que adora assistir a futebol, há uma grande diferença na Premier League em comparação com três ou quatro anos atrás — ponderou o holandês.

Ao finalizar o seu raciocínio, Arne Slot ironizou o impacto dessa nova mentalidade tática, que estaria se espalhando até mesmo para as categorias inferiores e para o futebol amador da região.

— Nós não vamos mudar isso, no entanto. Eu simplesmente não ficaria surpreso se você fosse assistir a uma partida amadora de domingo agora e os garotos de 16 anos estivessem completamente focados em lances de bola parada — concluiu.

