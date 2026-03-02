Jornal internacional repercute início de Rayan no Bournemouth

O jornal britânico The Athletic repercutiu o início promissor do atacante brasileiro Rayan pelo Bournemouth na Premier League. Contratado por até 24,7 milhões de libras (cerca de 70 milhões de reais) junto ao Vasco, o jovem de 19 anos chegou à Inglaterra com o status de vencedor do prêmio de Revelação do Campeonato Brasileiro do ano anterior, sucedendo nomes de destaque como Endrick e Estêvão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A sua contratação ocorreu em um momento importante para o clube, que havia perdido Antoine Semenyo para o Manchester City. A chegada de Rayan revitalizou a equipe, que utilizou aproximadamente metade do valor recebido pela transferência do antigo titular para fechar o negócio.

continua após a publicidade

Adaptação tática e características em campo

O The Athletic observa de perto a transição tática do jovem jogador na Inglaterra. A reportagem pontua que, embora Rayan seja considerado um centroavante de origem no Brasil, o técnico Andoni Iraola tem optado por utilizá-lo pelas pontas, justificando essa escolha pela alta concorrência no setor central do ataque. O diário britânico tece diversos elogios à capacidade de adaptação de Rayan e lista características técnicas que chamaram a atenção dos analistas.

A publicação destaca diversas qualidades físicas e técnicas do jogador, como a sua explosão em curtas distâncias, a tremenda potência de seus chutes de longa distância e a sua eficiência nos dribles. O artigo também enfatiza que, apesar de possuir muita habilidade para desequilibrar os defensores, Rayan atua de forma objetiva e não demonstra sinais de exibicionismo.

continua após a publicidade

Rayan comemora gol marcado pelo Bournemouth contra o Aston Villa, pela Premier League (Foto: Divulgação/Bournemouth)

Efeito na equipe e a barreira do idioma

A análise tática do jornal também se estende ao impacto indireto que Rayan causa no desempenho de seus companheiros de equipe. O The Athletic utilizou a partida contra o Sunderland para ilustrar esse cenário, relatando que a tentativa constante do adversário de dobrar a marcação sobre o brasileiro acabou por beneficiar diretamente o lateral-direito Alex Jimenez, que encontrou ampla liberdade para atuar pelo seu setor.

Outro ponto curioso levantado pela publicação é a questão do idioma. O artigo britânico valida a visão do treinador da equipe de que o fato de Rayan ainda não dominar o inglês atua como um escudo, protegendo-o de absorver a pressão midiática e as altas expectativas descritas pela própria imprensa.

Rayan, ex-Vasco, em ação pelo Bornemouth (Foto: Reprodução/X)

Expectativas para a Seleção Brasileira

O rápido sucesso na Premier League já gera projeções sobre o futuro de Rayan na Seleção Brasileira. O artigo aponta que, caso mantenha esse nível de atuação e aprimore o seu inglês, o atacante poderá ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para passar o verão atuando nos Estados Unidos, país que sediará a Copa do Mundo.

➡️ Aposte nos jogos da Premier League!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.