Yuki Tsunoda na Fórmula 1: quem é e curiosidades da carreira

Yuki Tsunoda é um piloto japonês que compete na Fórmula 1 pela equipe Racing Bulls. Apontado como uma das grandes promessas do automobilismo japonês, ele iniciou sua trajetória no kart, passou pelas categorias de base e chegou à principal categoria do automobilismo mundial graças ao suporte da Honda e ao Red Bull Junior Team. Desde sua estreia em 2021, Tsunoda tem mostrado talento e evolução, consolidando-se como um nome forte no grid. O Lance! te conta tudo sobre a carreira de Yuki Tsunoda na Fórmula 1.

Biografia do piloto

Nascido em Sagamihara, Kanagawa, no Japão, em 11 de maio de 2000, Yuki Tsunoda começou sua carreira no kart aos nove anos. Ele estudou em escolas japonesas tradicionais antes de se dedicar integralmente ao automobilismo. Em 2016, entrou para a academia da Honda, o que impulsionou sua ascensão nas categorias de base.

Carreira pré-F1

A trajetória de Tsunoda nas categorias de base foi marcada por rápida ascensão e conquistas expressivas: F4 Japonesa (2017-2018): Vice-campeão regional em 2017 e campeão da F4 Japonesa em 2018. FIA F3 (2019): Competiu pela Jenzer Motorsport e conquistou uma vitória, terminando em nono no campeonato. FIA F2 (2020): Correu pela Carlin e impressionou com três vitórias e quatro poles, terminando em terceiro no campeonato. Seu desempenho lhe rendeu o prêmio Anthoine Hubert de melhor estreante. Graças ao seu sucesso na F2, Tsunoda foi promovido à AlphaTauri (atual Racing Bulls) para a temporada 2021 da Fórmula 1.

Números de Yuki Tsunoda na Fórmula 1

Desde sua estreia na F1, Tsunoda tem mostrado consistência e melhorias a cada temporada. Entre seus principais números na categoria estão:

Corridas disputadas: 90 (87 largadas) Pontos acumulados: 91 Melhor resultado em corrida: 4º lugar no GP de Abu Dhabi de 2021 Melhor posição no campeonato: 12º lugar em 2024 Voltas mais rápidas: 1

Curiosidades de Yuki Tsunoda na Fórmula 1