Jogador do Palmeiras se envolve em briga generalizada em amistoso; veja

O zagueiro Gustavo Gómez, do Palmeiras, foi um dos protagonistas de uma confusão generalizada entre os jogadores de Estados Unidos e Paraguai, em amistoso realizado no último sábado (16). Nos acréscimos da segunda etapa, o paraguaio tentou cobrar rapidamente um lateral, mas o estadunidense Alex Freeman o impediu, gerando uma série de empurrões entre os dois e, posteriormente, por companheiros.

No momento da briga, os Estados Unidos já venciam o Paraguai por 2 a 1, placar final da partida. Com a intensificação da confusão, é possível observar até uma troca de socos. Contudo, o único expulso foi Omar Alderete, do Paraguai, que estava no banco de reservas. O jogo não contou com VAR.

🎥 Veja vídeo de briga protagonizada por Gustavo Gómez, do Palmeiras

⚽ Como foi a partida entre Estados Unidos e Paraguai?

Disputado na Filadélfia, nos Estados Unidos, o país-sede da Copa do Mundo de 2026 venceu os visitantes por 2 a 1. Os gols da casa foram marcados por Giovanni Reyna e Floarn Baolgun, enquanto Alex Arce descontou para os sul-americanos.

Ambas as seleções já estão garantidas na Copa do ano que vem: Estados Unidos, por serem uma das sedes; e Paraguai, sexta colocada das Eliminatórias da América do Sul. Com a posição, a seleção de Gustavo Gómez garantiu a última vaga direta para o torneio mais importante do futebol.