Jogador do Nottingham Forest entra em coma induzido após lesão grave

Atacante do Nottingham Forest, Taiwo Awoniyi entrou em coma induzido após uma cirurgia de emergência por conta de uma grave lesão no abdômen. Segundo o "Daily Mail", o jogador correu risco de vida após se chocar com a trave em um lance no empate em 2 a 2 com o Leicester, pela Premier League.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As informações iniciais apontam que a cirurgia foi bem-sucedida, embora novas intervenções devam ser necessárias devido à complexidade e à gravidade da lesão. Com isso, o atleta está fora da reta final da temporada do Nottingham Forest, que briga por vaga em competições europeias.

continua após a publicidade

Apesar da lesão, Awoniyi tentou seguir na partida, uma vez que o Nottingham Forest não tinha mais substituições para fazer na partida. No entanto, o centroavante não conseguia se mover adequadamente e precisou desfalcar a equipe de Nuno Espírito Santo.

Nas duas últimas rodadas da Premier League, o Nottingham Forest visita o West Ham e recebe o Chelsea. Após três tropeços consecutivos, a equipe caiu para a 7ª colocação e tem um ponto de desvantagem para os Blues, que estão na zona de classificação para a Champions League.

continua após a publicidade