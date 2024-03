Venda do Milan por R$ 6 bilhões é alvo das autoridades financeiras italianas

A busca realizada na terça-feira na sede do Milan, perto do estádio San Siro, aponta para o atual diretor-geral, Giorgo Furlani, e seu antecessor, Ivan Gazidis.



O Milan, como clube, não está no radar dos procuradores da capital econômica italiana. Eles analisam a venda do clube, sete vezes campeão da Liga dos Campeões, pelo fundo de investimento americano Elliott Management a outro fundo do mesmo país, o RedBird, por 1,2 bilhão de euros (cerca de R$ 6 bilhões na cotação da época).



Os magistrados não enviaram a Polícia Financeira em busca de documentos só na sede do clube, mas também nas casas de Gazidis e Furlani.



Os dois homens são suspeitos de terem ajudado a esconder do órgão de controle da Federação Italiana de Futebol, o COVISOC, que Elliott mantinha o controle do Milan, apesar de sua venda para a RedBird.



A Elliott adquiriu o Milan em 2018, quando o empresário chinês Li Yonghong não conseguiu pagar um empréstimo contraído na compra do clube em 2017 à financeira Fininvest, de Silvio Berlusconi.



"As acusações são falsas", reagiu Elliott na terça-feira. "O AC Milan foi vendido para a RedBird em 31 de agosto de 2022. A partir dessa data, os fundos Elliott não têm participação ou controle sobre o AC Milan".



No momento da venda, uma fonte disse à AFP que a RedBird havia adquirido 99,9% das ações do clube e que a Elliott não possuía mais nenhum capital nem no Milan nem nos fundos da RedBird.



Em um comunicado divulgado nesta quarta-feira à AFP, a RedBird explica que a parte do capital que não controla, ou seja, 0,07%, pertence "a acionistas individuais italianos que são torcedores do clube há muito tempo".



"A ideia de que a RedBird não tem o controle do AC Milan é completamente falsa", afirma o fundo.



Para financiar a venda para a RedBird, a Elliott concordou em um "financiamento do vendedor" com sua contraparte norte-americana, uma prática comum em transações de ações que permite ao vendedor entrar em um acordo com o comprador em creditar uma parte do preço de compra, neste caso por um valor de 550 milhões de euros (cerca de R$ 3 bilhões) com uma taxa de juros de 7%.



