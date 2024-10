Jogador da Seleção Brasileira sofre lesão e perde temporada

Seleção Brasileira vive momento inconstante sobre o comando de Dorival Júnior (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/10/2024 - 11:54 • Turim (ITA)

Bremer, jogador convocado por Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira na Data Fifa de outubro, está fora da temporada. O zagueiro da Juventus rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e só voltará aos gramados em 2024-25.

A lesão aconteceu na primeira etapa do confronto com o RB Leipzig, vencido pela Velha Senhora por 3 a 2 pela Champions League. Logo aos 5 minutos de jogo, o defensor se chocou com Loïs Openda e levou a pior, deixando o gramado para a entrada de Federico Gatti.

- É difícil encontrar as palavras nesse momento difícil. Infelizmente o resultado do exame foi o pior possível. É um desafio que quero enfrentar com a mesma motivação de sempre, e será uma oportunidade para crescer, melhorar e voltar mais forte. Uma longa recuperação me espera, mas não faltará o meu apoio à equipe e aos meus companheiros - disse o jogador através de sua conta no Instagram.

Com a contusão, Bremer será desfalque para Dorival nos confrontos contra Chile, no dia 10 de outubro, e Peru, cinco dias depois. Ambos são válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Entre os possíveis substitutos, Léo Ortiz, do Flamengo, e Murillo, do Nottingham Forest, ganharam força nas redes sociais e podem ser convocados. Éder Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal) completam os zagueiros chamados.