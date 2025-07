Sporting encontra substituto de Gyokeres e contrata Luis Suárez

O Sporting encontrou o substituto de Viktor Gyokeres e está próximo de anunciar a contratação do atacante Luis Suárez. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, os documentos oficiais já foram assinados entre as partes.

O Sporting pagou 25 milhões de euros (R$ 162,5 milhões) ao Almería pela contratação de Luis Suárez, sendo 20 milhões de euros (R$ 130 milhões) fixos. O colombiano chega para repor a saída do sueco, que foi apresentado oficialmente pelo Arsenal.

Aos 27 anos, o colombiano construiu sua carreira no futebol espanhol e soma passagens por Granada, Valladolid, Gimnàstic de Tarragona, Zaragoza e Almería. O atleta também disputou uma temporada pelo Olympique Marseille, da França.

Na última temporada, Luis Suárez foi o grande destaque do Almería e chamou a atenção do Sporting. Em 43 partidas disputadas, o centroavante marcou 31 gols e contribuiu com oito assistências, embora não tenha conseguido fazer com que seu time conseguisse o acesso à La Liga.

