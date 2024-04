Ndicka em ação pela Roma (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 10:59 • Udine (ITA)

Durante o segundo tempo do duelo entre Udinese e Roma, pelo Campeonato Italiano, o zagueiro Evan Ndicka sofreu um mal súbito, caindo no gramado do Bluenergy Stadium. O marfinense deixou o estádio consciente, mas foi direto para o hospital, onde realizou exames.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Ndicka passou a noite sob observação dos médicos, mas pode receber alta nesta segunda-feira, já que os primeiros procedimentos teriam sido positivos, segundo o jornal local "Gazzetta dello Sport".

O técnico dos Giallorossi, Daniele de Rossi, pediu ao árbitro da partida (Luca Pairetto) e ao técnico da Udine, Gabriele Cioffi, para que o jogo fosse suspenso. Prontamente, ambos aceitaram: com o problema de Ndicka tendo interrompido o jogo aos 26 minutos da etapa final, uma data será marcada para que as duas equipes cumpram o restante do compromisso, que, à altura, estava empatado em 1 a 1.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A Roma tem 55 pontos, estando na quinta colocação do Campeonato Italiano. De olho em uma volta à Champions League, os comandados de De Rossi estão a apenas quatro pontos do surpreendente Bologna de Thiago Motta, primeiro time dentro do G4.

Ndicka, da Roma, atendido em hospital após mal súbito em jogo do Campeonato Italiano (Foto: Reprodução / X)