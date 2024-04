Fernando Alonso vê Aston Martin ‘alinhada às equipes de ponta’ e cita ‘ambição que ninguém tem’

Fernando Alonso deu suas observações sobre sua equipe (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)







Copiar Link

Escrito por Grande Premio • Publicada em 14/04/2024 - 23:48 • São Paulo (SP)

De contrato renovado por mais alguns anos na Fórmula 1, Fernando Alonso reiterou que uma das motivações para permanecer com a Aston Martin é 'a ambição que ninguém no paddock tem'. O bicampeão ainda afirmou que os ingleses já sabem o caminho para seguir o mesmo desenvolvimento das equipes de ponta.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Alonso confirmou esta semana que permaneceria ativo na principal categoria do automobilismo mundial, ressaltando que ainda era sobre 'respirar e viver' a competição. Determinado a voltar a vencer, o espanhol reconheceu que apesar do contrato multianual, o tempo diria quais funções seriam desempenhadas daqui para frente.

➡️ Jovem de 16 anos quebra recorde de Usain Bolt que durava mais de 20 anos

A Aston Martin, contudo, vem investindo forte no corpo técnico, com adições importantes nos últimos anos como a chegada de Dan Fallows, ex-Red Bull, porém a revista inglesa Autosport revelou que os planos de Lawrence Stroll são ainda maiores. De acordo com a publicação, Adrian Newey recebeu oferta milionária para integrar o time de Silverstone.

Fernando falou sobre o apetite da Aston Martin: - Não há equipe no paddock com a ambição e os planos que a Aston tem. Mas, ao mesmo tempo, precisamos atingir esses objetivos e entregar esses resultados - salientou o piloto.

-“Tivemos de aprender muito fora da pista sobre como desenvolver o carro para se equiparar às equipes de ponta. Este ano, estamos acompanhando esse tipo de desenvolvimento. Então, acho que são sinais muito bons - frisou Alonso.

Em seguida, Alonso deixou claro que “está feliz e bem” com a Aston Martin, principalmente por ver o time seguindo a mesma direção dos times de ponta no que diz respeito ao entendimento do projeto. “É preciso vencer corridas e campeonatos, e este é o passo mais difícil.”

- Estou muito feliz. Acho que fui feliz no ano passado e ainda estou feliz. E me sinto bem com a equipe. Adoraria estar em uma posição mais forte. Lutávamos por coisas maiores no início do ano passado e terminamos mais ou menos nessa posição, como a quinta equipe mais rápida - declarou o piloto.

- Este ano, parece que temos um mapa para desenvolver um carro um pouco mais agressivo e mais alinhado com uma equipe de ponta que quer lutar por grandes coisas, e estou feliz em ver isso - concluiu Alonso.