Escrito por Lance! • Publicada em 14/04/2024 - 22:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Antônio Brum, vice-presidente do Grêmio, se disse incrédulo e definiu como "vergonha" a não marcação de pênalti para o time durante a derrota para o Vasco. Na jogada, Diego Costa disputava com Lucas Piton dentro da grande área, e o lateral do Cruz-Maltino tocou com a mão na bola, mas a arbitragem entendeu o lance como "não intencional". Confira a fala completa no vídeo acima!

O dirigente também lembrou de um jogo do Imortal contra o Corinthians em que, na reta final, não foi marcado pênalti para a equipe após toque na mão de Yuri Alberto. Segundo ele, a jogada que aconteceu em São Januário neste domingo (14) supera o lance do Brasileirão de 2023, ocorrido na Neo Química Arena.

Grêmio contestou arbitragem ao final da derrota para o Vasco (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)