Carro atacado por Carlos Alberto em condomínio era de ex-namorada dele

Carlos Alberto é alvo de ação na Justiça por conduta antissocial em condomínio (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/04/2024 - 10:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Um novo detalhe do processo contra o ex-jogador Carlos Alberto foi revelado pela coluna Ancelmo Gois, do jornal "O Globo". De acordo com a petição apresentada pelo condomínio à Justiça do Rio, o carro que teve os retrovisores destruídos pelo atleta seria de uma ex-namorada dele.



No vídeo publicado pelo jornal, Carlos Alberto discute com a parceira que está dentro do carro até se irritar e chutar com força os retrovisores do veículo. A motorista não sai do carro e deixa o condomínio em seguida.



➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Carlos Alberto, de 39 anos, é alvo de ação na Justiça movida pelo condomínio em que mora na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, por conduta antissocial. A ação cita mais de 50 ocorrências contra o ex-jogador, entre junho de 2019 e março de 2023, e pede a expulsão dele.



São reclamações que envolvem música alta, palavrões, urina em local público, entre outras confusões atribuídas ao ex-jogador. De acordo com "O Globo", as multas contra ele somam mais de R$ 20 mil, mas nunca foram pagas.



➡️ Imagem mostra ex-jogador Carlos Alberto quebrando retrovisores de carro no Rio



Desde fevereiro, uma liminar foi concedida em favor do condomínio, determinando somente que Carlos Alberto passe a se comportar, sob pena de multa. Segundo os advogados do residencial, a informação mais recente é de que o ex-jogador segue morando no local.

Carlos Alberto é flagrado chutando retrovisores de carro da ex-namorada (Foto: Reprodução)