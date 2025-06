Michail Antonio, de 35 anos, está de volta à ativa. Seis meses após grave acidente de carro que quase lhe custou a vida, o atacante participou da partida entre Jamaica e Guatemala, pela primeira rodada da Copa Ouro, realizada na segunda-feira (16).

O centroavante estava fora de ação desde então devido à recuperação. Antes da paralisação forçada, Antonio já havia entrado em campo 15 vezes em 2024/25, mas não atingiu o desempenho de outras temporadas, assim como toda a equipe na última temporada, o que culminou na demissão do técnico David Moyes. O atacante foi às redes apenas em uma ocasião, no duelo com o Ipswich Town, em outubro do último ano, pela Premier League.

No acidente, o atleta sofreu uma fratura na perna que poderia ter encerrado sua carreira; entretanto, uma cirurgia de risco foi realizada para evitar maiores estigmas. Como era planejado, ele voltará aos gramados pelo West Ham comandado por Graham Potter na próxima temporada. No clube desde 2015, já vestiu a camisa dos Hammers em 323 oportunidades, com 83 gols e 42 assistências.

A volta a campo, porém, teve um gosto amargo. Antonio entrou aos 40 minutos do segundo tempo e viu a Jamaica perder por 1 a 0 para a Guatemala. Ao pisar em campo, foi ovacionado no Dignity Health Sports Park, na Califórnia (EUA), assim como já havia sido aplaudido quando os torcedores do West Ham o homenagearam antes de uma partida da Premier League. No Grupo C, ao lado de Panamá e Guadalupe, as seleções estrearam no torneio continental.

