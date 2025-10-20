Diretor da Inter de Milão sobre rumores de contratação de Neymar: ‘Absurdo’

Os rumores envolvendo Neymar e uma possível transferência para a Inter de Milão voltaram a circular nos últimos dias, alimentados por especulações da imprensa italiana e espanhola. Segundo essas notícias, o atacante brasileiro, atualmente no Santos, estaria sendo monitorado pelo clube nerazzurri para o mercado de inverno europeu.

A repercussão foi tanta que o próprio diretor esportivo da Inter, Piero Ausilio, decidiu se pronunciar. Conhecido pelo tom direto e pragmático, o dirigente não apenas negou as informações, como ironizou a possibilidade de ver Neymar vestindo a camisa do atual campeão italiano.

Rumor de Neymar na Inter de Milão desmentido

Em entrevista ao jornal "Corriere dello Sport", Ausilio afirmou que os boatos sobre a contratação de Neymar “não têm qualquer fundamento”. O dirigente ressaltou que “ninguém no clube falou sobre isso” e ainda ironizou a notícia, dizendo que a ideia de ver o brasileiro na Inter “só existe em videogames”.

– Isso é completamente absurdo. Nunca ouvimos nada sobre Neymar ser oferecido à Inter, e não houve qualquer conversa. Talvez funcione no FIFA, mas não na vida real – declarou o diretor.

Ausilio também aproveitou para criticar o mercado de especulações que costuma agitar o futebol europeu mesmo fora das janelas de transferências.

– É curioso ver como certos nomes aparecem toda semana. Alguém realmente acredita que, depois de apenas um mês e meio de temporada, já estamos negociando reforços para janeiro? É pura fantasia – completou.

Neymar ainda não sabe se continuará no Santos (Foto: Gilson Lobo/AGIF)

Enquanto isso, Neymar vive um momento conturbado no Santos. O time paulista está apenas três pontos acima da zona de rebaixamento do Brasileirão, e o atacante ainda luta para recuperar o ritmo após sucessivas lesões. O contrato do jogador com o clube vai até 31 de dezembro, e ele estará livre para negociar com qualquer equipe a partir de janeiro de 2026.

