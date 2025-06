Escolha de melhor da Champions revolta brasileiros: ‘Assaltaram o Raphinha’

Depois de uma temporada espetacular com a camisa do Barcelona, o atacante Raphinha era um dos nomes cotados para receber o prêmio de melhor jogador da Champions League nesta temporada. Com o título inédito do PSG, em cima da Inter de Milão, a Uefa elegeu o atacante francês Ousmane Dembélé como o cara da competição.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A decisão, no entanto, não agradou aos torcedores brasileiros. Vale lembrar que Raphinha disputou 14 jogos na Champions de 2024/25, balançou as redes em todas as fases que disputou, foi o artilheiro e líder de assistências na competição. Desde a divulgação do resultado, o assunto tomou conta das redes sociais.



Confira:

Raphinha é eleito chuteira de ouro na Champions 2024/25

Vivendo o melhor momento na carreira, o atacante de 28 anos foi eleito o chuteira de ouro da competição. O atacante marcou em todas as fases desta edição da Champions, anotou 13 gols e deu nove assistências, em 14 jogos disputados. O Barcelona acabou eliminado pela Inter de Milão nas semifinais e adiou o sonho do pentacampeonato.

continua após a publicidade

Serhou Guirassy, atacante do Borussia Dortmund, também anotou os mesmos 13 gols e divide a artilharia da competição com o brasileiro. O centroavante também vive sua melhor temporada da carreira e chegou a superar Raphinha em números de chances criadas, 24 a 21 respectivamente.