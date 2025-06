Saiba onde e quando será a final da Champions League 2025/26

Com a vitória do PSG em cima da Inter de Milão, está encerrada a temporada 2024/25 da Champions League. Com isso, a Uefa já anunciou o local e a data da decisão da próxima edição do campeonato europeu. A competição já tem data para começar e também conhece os times que disputarão o troféu mais cobiçado da Europa.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O palco da final será a Púskas Aréna, em Budapeste, na capital da Hungria, no dia 30 de maio de 2026. Será a primeira vez que o estádio receberá a finalíssima da competição. Em 2023, Sevilla e Roma disputaram a final da Europa League no mesmo local. Na ocasião, o time espanhol venceu, nos pênaltis, e conquistou o título europeu.

continua após a publicidade

⚽ PSG atropelou a Inter de Milão e levou a Champions 2024/25

A final da última edição da Champions League, disputada entre PSG e Inter de Milão, terminou em um atropelo do time francês: 5 a 0 para o time parisiense, que levou a "orelhuda" para casa pela primeira vez na sua história.

Nos primeiros 20 minutos de jogo, o PSG abriu o placar com Hakimi, enquanto Doué ampliou o marcador. No segundo tempo, Doué, Kvaratschelia e Mayulu ampliaram a vantagem e registraram seus nomes no que foi a maior goleada sobre um rival em uma decisão de Champions League na história.

continua após a publicidade