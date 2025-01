Jogador brasileiro alcança recorde histórico na Premier League

No último sábado (25), no confronto entre Manchester City e Chelsea, Ederson alcançou um recorde na competição. Ao realizar um lançamento para Haaland, que marcou o gol da virada, o brasileiro igualou Paul Robinson como o goleiro com mais assistências na história da Premier League, chegando a cinco passes para gol na competição.

O nome do brasileiro está marcado na história da Premier League. Além de ser o brasileiro e o goleiro com mais títulos da liga, com seis conquistas, Ederson foi histórico mais uma vez e se tornou o guarda-redes com mais assistências em toda a história da competição. O jogador iguala Paul Robinson, ex-Tottenham, Blackburn Rovers e seleção inglesa, com cinco assistências para gol na Premier League.

O brasileiro de 31 anos alcançou o recorde em 265 jogos de Premier League, enquanto o goleiro Paul Robinson fez em 374 partidas. Ederson chega a sua sétima assistência na carreira, são cinco na Premier League, uma na Champions League, com a camisa do Manchester City e o outro passe para gol enquanto defendia a meta do Benfica.

Ederson com o prêmio Luva de Ouro, troféu que premia o goleiro com menos gols vazados na competição. (Foto: Divulgação / Manchester City)

Na partida contra o Chelsea, além da assistência, Ederson também teve uma importante participação direta do terceiro gol do Manchester City. Ele deu uma "pré-assistência" ao fazer o lançamento para Haaland - a quem também tinha lançado para o segundo gol. O norueguês fez a parede e tocou para Phil Foden marcar e consolidar a vitória dos Citizens no clássico inglês.

Como foi o jogo?

O jogo foi eletrizante do começo ao fim. Aos 3 minutos, o Chelsea abriu o placar com uma falha do defensor estreante Khusanov. Nicolás Jackson roubou a bola após um passe grotesco do uzbeque para Ederson, e tocou para Madueke fazer o primeiro gol da partida. Ainda no primeiro tempo, Gvardiol em bola rebatida pelo goleiro do Chelsea Sánchez, empatou o jogo.

Foi no segundo tempo que Ederson brilhou e se tornou um dos personagens da partida e da história da Premier League. Em jogo truncado, o brasileiro viu Haaland com apenas um marcador e lançou a bola para o atacante. O norueguês conseguiu vencer o duelo um contra um contra Chalobah e encobriu o goleiro dos Blues, virando a partida a favor dos Citizens. O terceiro gol saiu de outro lançamento do goleiro, que tocou para Haaland proteger a bola e tocar para Foden, ficando cara a cara com Sánchez e marcando o gol, consolidando a vitória e virada do Manchester City.