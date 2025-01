Buscando retomada na Premier League, o Manchester City foi escalado para o confronto contra o Chelsea na liga. O destaque fica para a joia brasileira Vitor Reis, recém-chegado no time, que foi escalado para o jogo e começará o duelo no banco. A partida acontecerá no Etihad Stadium e será válido pela 23º rodada do campeonato inglês.

continua após a publicidade

Zagueiro mais caro do futebol brasileiro, a joia ex-Palmeiras Vitor Reis foi negociado com o Manchester City por 37 milhões de euros, cerca de 232 milhões de reais. O valor da transferência superou Beraldo, ex-São Paulo, que até então, era a negociação mais cara de um defensor brasileiro. O jogador foi anunciado pelos Citizens há quatro dias e já terá sua primeira experiência em campo como jogador do City contra o Chelsea.

Vitor Reis com a camisa do Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Vale lembrar que, Guardiola já tinha dito sobre a possibilidade da escalação de Vitor Reis para a partida. O técnico elogiou o atleta e disse que o jogador podia pintar no time titular na partida:

continua após a publicidade

- Se ele está aqui, é porque pode ser titular, vamos ver. Com a situação que vivemos no sistema defensivo, tenho certeza de que em breve ele será opção. Em algumas posições, nós estamos tentando arrumar soluções emergenciais em toda essa temporada - disse Guaridola.

➡️Conheça Echeverri, joia do Manchester City e carrasco do Brasil Sub-20

Além do zagueiro brasileiro, o egípcio Marmoush também foi escalado, porém, já no time titular e deve estrear fazendo trio de ataque com os astros Haaland e Phil Foden. Khusanov, zagueiro do Uzbequistão, contratado nesta janela assim como Marmoush e Vitor Reis, também irá fazer sua estreia no time titular da equipe de Pep Guardiola, jogando na linha defensiva. Ao todo, os três reforços de meio de temporada, anunciados recentemente, irão estrear na partida contra o Chelsea.

continua após a publicidade

Omar Marmoush é anunciado pelo Manchester City (Foto: Reprodução/X)

Buscando retomar a boa fase na Premier League, e retomar a zona de classificação de competições europeias, o Manchester City vem a campo com os seguintes jogadores: Éderson; Matheus Nunes, Khusanov, Akanji e Gvardiol; Kovačić, Gündoğan, Bernardo Silva; Marmoush, Haaland e Phil Foden.

Já o Chelsea, treinado por Enzo Maresca, passa por fase ruim na temporada. O time também foi escalado para a partida e vem com: Sánchez; Reece James, Chalobah, Colwill e Cucurella; Caicedo e Enzo Fernández; Madueke, Palmer e Sancho; Jackson.

➡️ Tudo sobre as grandes estrelas do futebol mundial agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional