Os brasileiros mais bem pagos no futebol mundial: veja ranking

A fama do Brasil como celeiro de craques se confirma não apenas dentro de campo, mas também fora dele — nas cifras. Com destaque em grandes clubes europeus e no mercado aquecido do Oriente Médio, jogadores brasileiros estão entre os mais bem pagos do futebol mundial.

💰 Os números impressionam: juntos, os dez jogadores brasileiros com os maiores salários somam mais de € 162 milhões brutos por ano, segundo dados do site especializado Capology. O levantamento inclui vencimentos fixos, sem considerar bônus por desempenho ou receitas com publicidade.

💵 Casemiro lidera o ranking

Apesar de viver um momento de instabilidade no Manchester United, Casemiro ainda aparece no topo da lista com um salário bruto de € 21,4 milhões por ano. Logo atrás, estão Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid, e Roberto Firmino, que mesmo fora dos holofotes na Arábia Saudita, ainda fatura alto no Al-Ahli.

Outro destaque da lista é Malcom, ex-Corinthians e Barcelona, que ocupa a quarta posição com um salário milionário no Al-Hilal, da Arábia Saudita. A LaLiga também segue sendo uma vitrine valiosa para brasileiros como Militão, Rodrygo e Raphinha.

📊 Ranking dos brasileiros mais bem pagos

(valores anuais brutos em euros)

Fonte: Capology Posição Jogador Clube Salário Anual (€) 1º Casemiro Manchester United € 21,4 milhões 2º Vinícius Júnior Real Madrid € 20,8 milhões 3º Roberto Firmino Al-Ahli € 19 milhões 4º Malcom Al-Hilal € 18 milhões 5º Gabriel Jesus Arsenal € 16,2 milhões 6º Éder Militão Real Madrid € 14,6 milhões 6º Fabinho Al-Ittihad € 14,6 milhões 8º Marquinhos PSG € 13,4 milhões 9º Rodrygo Real Madrid € 12,5 milhões 10º Raphinha Barcelona € 12,5 milhões

💬 E vem mais por aí?

Com a ascensão de novas joias como Endrick e Estêvão, a expectativa é que novos nomes entrem nesse ranking nos próximos anos — talvez até com contratos ainda mais valiosos.

