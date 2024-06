Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/06/2024 - 12:00 • Barcelona (ESP)

Em mais uma de suas declarações polêmicas, o presidente do Barcelona, Joan Laporta, fez uma leve provocação ao Real Madrid. Presente em reunião ordinária do Senado local, o mandatário afirmou que a equipe catalã é a maior do mundo, e elevou o nível da disputa de taças europeias a outros esportes.

- Posso inferir com muito orgulho que o Barcelona é o maior clube esportivo de todo o planeta. Temos 48 títulos de Champions League acumulados - afirmou Laporta.

A quantidade de troféus aos quais Joan se refere são relacionadas à soma de vários esportes que o Barcelona disputa. Além das cinco Champions League no futebol masculino, o clube tem: três taças da Champions de futebol feminino, duas no basquete, 12 no handebol, quatro de futsal e 22 no hóquei masculino.

O número, de fato, supera as conquistas do Real Madrid a nível continental de primeiro escalão, já que os Merengues somam 15 títulos no futebol masculino e 11 no basquete, chegando a 26. Porém, o Barça está longe de ser o líder do ranking de Champions multiesportivas.

O jornalista espanhol David Fernández, da "Peramau Magazine", levantou os dados de conquistas na Europa, e constatou que o clube com mais Champions é o CSKA Moscou, com 86 taças: 34 na esgrima masculina, 20 no hóquei, 13 no vôlei masculino, oito no basquete, três no xadrez, três no vôlei feminino, duas na esgrima feminina, um no handebol, um no rugby feminino de sete e um de polo aquático.