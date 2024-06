Volta ao Barcelona? Pep Guardiola dá ultimato sobre futuro na carreira

Pep Guardiola chegará a sua nona temporada na Inglaterra. (Foto: AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 13:30 • Rio de Janeiro

De férias ao final da temporada, Pep Guardiola deu uma entrevista coletiva durante o Legends Trophy, evento de golfe organizado pela Fundação Guardiola Sala. Entre os assuntos abordados, além do interesse do mercado em peças do Manchester City, o treinador foi questionado acerca do futuro do Barcelona, time em que marcou época na virada da década passada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Recentemente, o clube catalão anunciou o sucessor de Xavi no comando técnico: o alemão Hansi Flick, ex-Bayern de Munique e seleção alemã. Além de receber perguntas sobre a decisão da diretoria, Guardiola não se esquivou de questões sobre um possível retorno para o clube, porém, aos que ainda sonhavam, o comandante se mostrou irredutível:

"Esta porta está fechada." - disse Guardiola sobre se juntar ao Barcelona no futuro.

Pep Guardiola ainda não definiu o futuro após o final do contrato no Manchester City. JAVIER SORIANO / AFP

Alguns veículos britânicos consideram fortemente que a próxima temporada será a última de Guardiola na Inglaterra. O treinador sequer deu pistas sobre o próximo destino, mas as especulações são quase certeza no futuro, caso a aparente indecisão se mantenha.

Talvez, o motivo para recusar um retorno futuro à Catalunha seja a dificuldade de trabalhar no clube. Para Pep, treinar o Barcelona é "uma das tarefas mais difíceis do mundo, já que tudo se sabe e as coisas não ficam lá dentro."

Nesse sentido, o atual treinador Cityzen desejou boa sorte para Hansi Flick, e deixou um pedido público para que a diretoria tenha paciência com o alemão:

"Ele terá que se adaptar ao estilo dos jogadores. É preciso tempo, sem avaliar o desempenho do esquema tático."

Próximo treinador do Barcelona, Hansi Flick comandou a Alemanha na última Copa do Mundo. (Foto: EFE/EPA/Friedemann Vogel)

+ Guardiola comenta sobre futuro de Bernardo Silva no Manchester City