Barcelona e PSG disputam contratação de astro do Liverpool

Luis Díaz fez sua melhor temporada na Inglaterra em 2023/24. (Foto: Divulgação)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 14:49 • Redação do Lance!

Protagonistas de muitas janelas de transferências recentes, Barcelona e PSG se preparam para duelar pela contratação de um atacante de peso: o nome é Luis Díaz, colombiano de 27 anos do Liverpool. Ao menos é o que afirma o portal Mundo Deportivo, da Espanha, em apuração divulgada nesta segunda (10).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com a informação apurada Liverpool Echo, portal especializado no cotidiano do clube, os Reds estão cientes do interesse do mercado do jogador e já estudam possíveis substitutos. A transferência de Díaz, no momento, está avaliada em 75 milhões de euros, e o jogador é um desejo antigo do Barcelona: a diretoria acredita que o sul-americano é o ponta ideal para a ideologia de jogo do time, que terá Hansi Flick na área técnica para a próxima temporada.

Hansi Flick treinou a seleção alemã na última Copa do Mundo. (Foto: GAS/DFB)

+ Craques da Alemanha brigam em treino de preparação para a Eurocopa

Em dificuldades financeiras, o Barça estuda alternativas para ampliar a competitividade do elenco. Nesta manhã, foi noticiado que o time catalão está disposto a oferecer o brasileiro Raphinha em troca pelo prodígio britânico Kobbie Mainoo, do Manchester United. A operação por Díaz pode contar com a ajuda de empresas como Nike e Barça Studios.

Do lado do PSG, não há dúvidas: o colombiano é uma das melhores opções para suprir a saída de Kylian Mbappé pelo lado esquerdo do ataque. Atributos como a velocidade, a intensidade e a ousadia do jogador são extremamente valorizados pelo treinador Luis Enrique.

O atacante se apresento à seleção colombiana para a disputa da Copa América 2024, mas os agentes estão atentos a possíveis propostas pelo passe do jogador.

Juan BARRETO / AFP