Desejo do treinador: Barcelona faz proposta por destaque do Bayer Leverkusen

Escrito por Lance! • Publicada em 10/06/2024 - 17:24 • Barcelona (ESP)

Na busca por reestruturar a equipe após um 2023/24 abaixo das expectativas, o Barcelona age para reforçar o elenco, que será comandado por Hansi Flick na próxima temporada. Segundo apuração do jornal SPORT, da Espanha, o clube blaugrana fez proposta por Jeremie Frimpong, holandês que foi destaque no Bayer Leverkusen, campeão de tudo no futebol alemão.

As dificuldades financeiras não são novidade no Barcelona: as opções estão, no momento, paralisadas por uma sanção do fair play financeiro, porém, o presidente de LA LIGA, Javier Tebas, se mostrou aberto a flexibilizar a situação.

Segundo o Transfermarkt, site especializado em transferências, o valor de Frimpong gira em torno de 50 milhões de euros, porém, o jornalista David Bernabéu afirma que oferta do Barcelona foi um pouco abaixo da pedida. Se trata de uma 'carta de intenção', afinal de contas, o clube está impossibilitado de contratar jogadores.

Uma das ideias consideradas para adquirir o destaque da Bundesliga é a troca de atletas, e o Leverkusen, inclusive, estaria aberto ao tipo de negócio. Emprestado para Brighton na última temporada, mas sem sucesso, Ansu Fati está sendo cogitado para um futuro trato envolvendo o lateral holandês. Fati, de 21 anos retornou ao Barcelona após frustrar expectativas na Premier League.

Frimpong, do outro lado, fez temporada extraordinária no Bayer Leverkusen: foram 14 gols e dez assistências ao longo de 47 jogos na temporada. O ala foi peça crucial na conquista de Bundesliga e da Copa da Alemanha. A imprensa europeia considera muito difícil que o holandês, preterido por gigantes europeus, permaneça na equipe dirigida por Xabi Alonso em 2024/25.

