O primeiro superclássico do Uruguai entre Nacional x Peñarol ficou marcado pela vitória do time da casa, mas também por cenas lamentáveis no minuto final do amistoso realizado na última segunda-feira.

Após Lucas Villalba marcar o terceiro gol do Nacional e garantir a vitória de virada por 3 a 1, os jogadores reservas da equipe invadiram o campo para festejar o resultado.

Alexander dos Santos, de apenas 16 anos, comemorou em frente aos torcedores do Peñarol, o que causou revolta em Javier Méndez. O ex-América-MG deu uma gravata no garoto da base do Nacional e o derrubou no chão.

Rapidamente, diversos jogadores dos dois times correram para amenizar a situação, enquanto o árbitro se dirigiu próximo aos envolvidos e mostrou o cartão vermelho para Méndez.

Javier Méndez no América-MG

A passagem de Javier Méndez no futebol brasileiro foi bastante rápida. O volante foi anunciado pelo América-MG em julho de 2023 após rescindir o contrato com o Racing. Em 2023, o ex-América-MG entrou em campo 11 vezes e não marcou gols.

Em 2024, o clube anunciou a decisão de rescindir o vínculo com Méndez, que foi rapidamente anunciado pelo Peñarol. No Brasil, ele não teve destaque, começando como titular da equipe mineira e virando reserva devido às atuações.

Rivalidade entre Nacional e Peñarol

Em todas as competições, Nacional x Peñarol já se enfrentaram 97 vezes, com 27 vitórias do Nacional, 40 empates e 30 triunfos do Peñarol. Ao todo, foram 199 gols marcados pelo Peñarol contra 111 do Nacional.