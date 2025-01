O Fluminense encaminha o empréstimo com opção de compra no fim de 2025 do meia David Terans ao Peñarol, do Uruguai. Os Carboneros irão arcar com 100% do salário do atleta.

No ano passado, Terans não foi aproveitado por Mano Menezes, e o Tricolor buscou uma solução para enxugar a folha salarial em 2025. O meia chegou ao clube carioca em janeiro de 2024 e possui contrato até dezembro de 2026.

Em 2024, o meia foi um dos pedidos de Fernando Diniz, mas também foi pouco utilizado pelo ex-treinador. Em sua breve passagem pelo Rio de Janeiro, o uruguaio fez apenas 17 partidas pelo Tricolor, tendo marcado um gol e contribuído com uma assistência.

Embora não esteja nos planos de Mano Menezes para 2025, Terans se reapresentou com o elenco principal na última quarta-feira (8). O meia vem treinando com o grupo, enquanto aguarda uma definição de seu futuro.

Outros clubes procuram o Fluminense

Além do Peñarol, o Fluminense foi procurado por Sport e Athletico-PR. O Leão da Ilha ofereceu um contrato por empréstimo sem opção de compra ao Tricolor, enquanto o Furacão não foi visto como uma boa opção por ter sido rebaixado para a Série B.