A Globo renovou sua parceria com a World Surf League (WSL) para a transmissão do Mundial de Surfe até 2028. O anúncio foi feito na sexta-feira (17), garantindo aos entusiastas do esporte acesso contínuo às competições de alto nível da modalidade. O acordo inclui a transmissão do Championship Tour, além de outras competições importantes como a Challenger Series, o Longboard World Championships e o Big Wave.

O Sportv, pertencente ao grupo Globo, transmitirá ao vivo todas as etapas do Championship Tour. Além disso, oferecerá cobertura ampla do evento em seus programas e nas redes sociais. Na TV aberta, o canal Globo também participará, trazendo informações sobre as competições em seus telejornais e programas esportivos.

A renovação dos direitos de transmissão do torneio pelo canal foi comemorada internamente. O Diretor de Canais Esportivos da Globo, Eduardo Gabbay falou sobre a conclusão das negociações com a WSL.

- Estamos muito felizes em renovar a parceria com a WSL e garantir que o público possa seguir acompanhando a modalidade que vem conquistando mais fãs no Brasil a cada ano. É um esporte que tem atletas brasileiros como expoentes, tanto no masculino quanto no feminino, e ficamos muito orgulhosos em fazer parte desse movimento, fomentando e seguindo ao lado dos atletas e do esporte - afirmou o profissional em comunicado divulgado pela emissora.

WSL de 2025

A primeira etapa do mundial de surfe desta temporada será no dia 27 de janeiro, em Pipeline, Havaí. O Brasil, uma potência no surfe, será representado por atletas de destaque. Tatiana Weston-Webb é a principal esperança brasileira por conquistas no circuito mundial.

Do lado masculino, o país contará com dez participantes. Tratam-se de Filipe Toledo, Italo Ferreira, João Chianca, Yago Dora, Samuel Pupo, Ian Gouveia, Alejo Muniz, Miguel Pupo, Edgard Groggia e Deivid Silva. Gabriel Medina, tricampeão mundial, será uma ausência notável devido a uma cirurgia no ombro esquerdo.