Dono do Manchester United perde quase R$ 50 bilhões de patrimônio

Sir Jim Ratcliffe, um dos donos do Manchester United, viu seu patrimônio diminuir em 6,473 bilhões (cerca de R$ 48,83 bilhões) nos últimos 12 meses, de acordo com a lista anual elaborada pelo jornal inglês "The Times". A perda bilionária representa mais de um quarto da fortuna do CEO do grupo INEOS, empresa britânica voltada para indústria química.

O empresário, que tinha uma fortuna de 23,5 bilhões de libras (R$ 177,42 bilhões) viu a sua riqueza diminuir para 17 bilhões (R$ 128,595 bilhões). A perda de patrimônio fez o bilionário passar para o 7º lugar entre as 350 pessoas mais ricas do Reino Unido.

Em fevereiro de 2024, Jim Ratcliffe comprou 27,7% das ações do Manchester United e vem comandando as operações de futebol como dono do clube inglês. Ao todo, ele investiu 300 milhões de libras (R$ 2,263 bilhões) do próprio bolso nos Red Devils.

Desde que assumiu o departamento de futebol em Manchester, o bilionário tomou decisões polêmicas, como cortes de gastos e demissões. Na ocasião, ele afirmou que era necessário para manter a saúde financeira do clube. Além disso, ele aumentou os preços de ingresso em Old Trafford e divulgou planos para a construção de um novo estádio ultramoderno, que comportaria 100 mil torcedores.

Pior temporada da história do Manchester United

Mesmo na final da Europa League, onde pode conseguir vaga para a Champions League da próxima temporada, o United perdeu seu último jogo para o West Ham e chegou a 13 derrotas na liga inglesa desde que Rúben Amorim assumiu o clube. O resultado coloca a equipe do empresário Jim Ratcliffe na 16ª colocação, apenas duas acima da zona de rebaixamento.

São diversas as marcas negativas que o clube vem quebrando ao longo da temporada na Premier League. A mais recente foi atingida contra o West Ham, já que os Diabos Vermelhos chegaram a sete jogos sem vencer, igualando a maior sequência na história do clube. O próximo compromisso é nesta sexta-feira (17), contra o Chelsea, pela penúltima rodada.

Sem poder superar o 13º lugar na atual temporada, o United terminará com a sua pior colocação na história da Premier League. Antes, a marca negativa era o oitavo lugar em 2023/24. Já no quesito de pontuação, os Diabos Vermelhos também caminham para quebrar recorde, já que estão com 39 pontos e a pior marca anterior era de 58 em 2021/22.