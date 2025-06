Argentina e Colômbia ficaram no empate por 1 a 1 nesta terça-feira (10), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires (ARG), em jogo válido pela 16ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Luis Díaz abriu o placar para os visitantes, mas Thiago Almada deixou tudo igual para os donos da casa, que tiveram Enzo Fernández expulso no segundo tempo.

continua após a publicidade

Com o resultado, os argentinos chegam aos 35 pontos, já com a liderança das Eliminatórias garantida. Por sua vez, os colombianos têm 22 pontos, na sexta posição.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Argentina x Colômbia: como foi o jogo?

O primeiro tempo foi de controle da posse de bola da Argentina, mas a Colômbia teve as melhores chances. Luis Díaz, que já havia parado em Dibu Martínez em duas oportunidades, balançou a rede com um golaço aos 24 minutos. O atacante do Liverpool arrancou pela esquerda, invadiu a área e driblou três marcadores antes de abrir o placar para os visitantes.

A situação dos donos da casa ficou ainda mais complicada após o intervalo. Enzo Fernández acertou chute na cabeça de Kevin Castaño e recebeu cartão vermelho aos 25 minutos da segunda etapa. Contudo, o jogador a menos não impediu a Albiceleste de buscar o empate. Já aos 36', Almada recebeu da entrada da área, limpou a marcação e bateu cruzado, acertando o cantinho de Mier e deixando tudo igual no placar.

continua após a publicidade

O que vem por aí?

As seleções voltam a campo para as duas últimas rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026 entre 9 e 14 de setembro, ainda sem datas definidas. A Argentina recebe a Venezuela e visita o Equador, enquanto a Colômbia encara a Bolívia, em casa, e também a Vinotinto, fora.

➡️ Ancelotti é homenageado com mosaico antes de Brasil x Paraguai