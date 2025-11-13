Italiano relembra vice para o Brasil na Copa de 1994: 'Filme de terror'

Antonio Benarrivo relembrou o vice-campeonato da Itália para o Brasil na final da Copa do Mundo de 1994. Em entrevista ao "La Gazzetta dello Sport", o ex-lateral do Parma e titular na decisão de Pasadena desabafou sobre o confronto.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- É um pesadelo recorrente. Para mim, é uma dor enorme, insuportável. Acho que nunca vou superar isso. De vez em quando, sonho com isso: vamos jogar a final de novo e vamos ganhar. Eles roubaram um sonho das nossas mãos.

continua após a publicidade

Na sequência, o jogador foi questionado sobre o pênalti desperdiçado por Roberto Baggio, que foi chave para o título do Brasil sobre a Itália na final. Benarrivo classificou o momento como um filme de terror, mas não responsabilizou o ex-camisa 10.

- Aquele dia foi como um filme de terror. Sofri muito. E o Robi atirando daquele jeito… foi inacreditável. E quero ressaltar que não foi só o Baggio que errou, mas o erro dele é o símbolo de uma noite para esquecer. Talvez a gente consiga superar isso.

continua após a publicidade

Após a derrota em 1994 para o Brasil, a Itália voltou a uma final de Copa do Mundo em 2006, em que conquistou o tetracampeonato sobre a França. Neste momento, a Azzurra não vive uma grande fase e não participou das disputas dos Mundiais de 2018 e 2022.

Histórico entre Brasil e Itália

Na história, Brasil e Itália se enfrentaram em 16 ocasiões, e os Canarinhos levaram a melhor em oito jogos, enquanto a Azzurra venceu apenas cinco vezes. Em Copas do Mundo, são dois triunfos para cada lado e um único empate, que terminou no título da Seleção Brasileira em 1994 nas penalidades máximas.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.