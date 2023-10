Neste sábado (14), às 15h45 (de Brasília), a seleção da Itália recebe a equipe de Malta no Estádio San Nicola, em Bari (ITA), em jogo válido pela sétima rodada do grupo C das Eliminatórias para a Eurocopa de 2024. Em chave embolada, a Azzurra precisa vencer um zerado adversário, já que está em segundo com sete pontos, empatado com Ucrânia e Macedônia do Norte. Quem lidera é a Inglaterra, com 13 pontos.