O ex-narrador da Globo Galvão Bueno, criticou a Seleção Brasileira depois do empate contra a Venezuela, na quinta-feira (12). Segundo o jornalista, mesmo com Diniz como técnico, uma vitória em cima da equipe venezuelana não precisaria de um treinador a beira do campo, e agora, a preocupação é com a partida contra o Uruguai.