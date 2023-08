Spaletti se destacou na última temporada após vencer o Campeonato Italiano com o Napoli e levar o time às quartas de final da Champions League. Aos 64 anos, o italiano chega para ocupar o cargo deixado por Roberto Mancini, que renunciou na última semana. Ao todo, foram pouco mais de cinco anos, com a conquista da Eurocopa de 2020.



