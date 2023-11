A Itália vai receber a seleção da Macedônia do Norte, nesta sexta-feira (17), às 16:45 (de Brasília), no Estádio Olímpico de Roma, na Itália. A partida válida pela 9ª rodada das eliminatórias da Eurocopa, a equipe italiana vem em momento de oscilação e está em terceiro no grupo C, podendo ser eliminados pelos macedônios novamente, após eles tirarem a Azurra da Copa do Mundo de 2022. O jogo terá a transmissão da ESPN e da Star+.